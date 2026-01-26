»³ËÜÉñ¹á¡¢É×¡¦¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¤Î¡ÈËÜÌ¾Æþ¤ê¡ÉÆÃÀ½¥±¡¼¥¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¥±¡¼¥¤Ê¤Î¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê28¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦MY FIRST STORY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢Hiro¤ò½ËÊ¡¡£¼«¿È¤¬´ë²è¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¡ÖHappy 32nd Birthday¡×¤ÈHiro¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£1ËçÌÜ¤Ï¡¢¥¤¥Á¥´¤Ê¤É¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡ÖHappy 32nd Birthday Hiroki¡Ê¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤ÈHiro¤Î¡ÈËÜÌ¾¡É¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2ËçÌÜ¤Ï¡È¤ª¤ä¤Ä¡É¤ò³Ú¤·¤à»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ÎHiro¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±Æü¡¢Hiro¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¹¹¿·¤·¡Ö32ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤Î»³ËÜ¤Ë¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃÂÀ¸Æü²ñ¡¢·×²è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖHiro¤µ¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ö°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤´É×ÉØ ¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¥±¡¼¥¤Ê¤Î¡Á¡×¡ÖÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¤Î¥±¡¼¥¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Á¤ÓHiro¤¯¤ó²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÌÜ¤á¤¯¤ê¤¯¤ê¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤Ê2¿Í¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
