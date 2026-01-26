ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¡ÖºÇÍ¥½¨¸¤¡×¤Ë¡¡½â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡È¥É¥ä´é¡É¤ÈËþÂ¤²¤ÊÍÍ»Ò
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¡ÖºÇÍ¥½¨¸¤¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ(BBWAA)¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÍ¼¿©²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿Áª¼ê¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á¤¬¾·¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤â¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¤³¤Î»þ¤Ë»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î3ËçÌÜ¤Ë¤ÏÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î»Ñ¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¤ª¤Ê¤«ÊÕ¤ê¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê½â¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½â¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖNATIONAL LEAGUE MOST VALUABLE DOG¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨¸¤¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¾®ÏÆ¤ËÊú¤¨¡¢Àè¤Û¤É¤Î½â¤òÊÒ¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÎÃíÌÜ¤Ï¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÉ½¾ð¡£2024Ç¯¤Ë¤âÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤ÎMVP¤ò½Ë¤¦½â¡£¤³¤Î²£¤Ç¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬ÉÔËþ¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤â¡ÖI don't know why he looks so sad¡Ê¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËÈá¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¤â¤é¤Ã¤¿½â¤ò²£ÌÜ¤Ë¥Á¥é¥ê¤È¸«¤Ê¤¬¤éËþÂ¤²¡£¡È¥É¥ä´é¡É¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£