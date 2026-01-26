¿·¶Ê¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍò

5·îËö¤Ç³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÍò¤¬25Æü¡¢Ìó5Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤ò3·î4Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£3·î13Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿³Ú¶Ê¡£¿·¶Ê¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢20Ç¯10·î30Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖParty Starters¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£5·î31Æü¤Ë¤ÏCD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤¿¤áCD¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤ÏÌó6Ç¯¤Ö¤ê¡£

°Ê²¼¤ÏCD¥·¥ó¥°¥ë¡£1999Ç¯11·î3ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖA¡¦RA¡¦SHI¡×¤«¤é¡¢2020Ç¯7·î29ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥«¥¤¥È¡×¤Þ¤Ç¡£¡¡¡¡¡¡¡¡

1¡¢A¡¦RA¡¦SHI

2¡¢SUNRISEÆüËÜ¡¿HORIZON

3¡¢ÂæÉ÷¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÝTyphoon Generation¡Ý

4¡¢´¶¼Õ¥«¥ó¥²¥­±«Íò

5¡¢·¯¤Î¤¿¤á¤ËËÍ¤¬¤¤¤ë

6¡¢»þÂå

7¡¢a Day in Our Life

8¡¢¥Ê¥¤¥¹¤Ê¿´°Õµ¤

9¡¢PIKA¡ùNCHI

10¡¢¤È¤Þ¤É¤¤¤Ê¤¬¤é

11¡¢¥Ï¥À¥·¤ÎÌ¤Íè¡¿¸ÀÍÕ¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î

12¡¢PIKA¡ú¡úNCHI DOUBLE

13¡¢Æ·¤ÎÃæ¤ÎGalaxy¡¿Hero

14¡¢¥µ¥¯¥éºé¥±

15¡¢WISH

16¡¢¤­¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×

17¡¢¥¢¥ª¥¾¥é¥Ú¥À¥ë

18¡¢Love so sweet

19¡¢We can make it¡ª

20¡¢Happiness

21¡¢Step and Go

22¡¢One Love

23¡¢truth¡¿É÷¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø

24¡¢Beautiful days

25¡¢Believe¡¿ÆÞ¤ê¤Î¤Á¡¢²÷À²

26¡¢ÌÀÆü¤Îµ­²±¡¿Crazy Moon¡Á¥­¥ß¡¦¥Ï¡¦¥à¥Æ¥­¡Á

27¡¢Everything

28¡¢¥Þ¥¤¥¬¡¼¥ë

29¡¢Troublemaker

30¡¢Monster

31¡¢To be free

32¡¢L¢®¡Ê¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÉÕ¤­O¾®Ê¸»ú¡Ëve Rainbow

33¡¢Dear Snow

34¡¢²Ì¤Æ¤Ê¤¤¶õ

35¡¢Lotus

36¡¢ÌÂµÜ¥é¥Ö¥½¥ó¥°

37¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¡¡¥¢¥Ã¥È¡¡¥Ï¡¼¥È

38¡¢Face Down

39¡¢Your Eyes

40¡¢Calling¡¿Breathless

41¡¢Endless Game

42¡¢Bittersweet

43¡¢GUTS !

44¡¢Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤

45¡¢Sakura

46¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢¥­¥ß¤Î¤È¤Ê¤ê

47¡¢°¦¤ò¶«¤Ù

48¡¢Éü³èLOVE

49¡¢I seek¡¿Daylight

50¡¢Power of the Paradise

51¡¢I'll be there

52¡¢¤Ä¤Ê¤°

53¡¢Doors¡ÁÍ¦µ¤¤Îµ°À×¡Á

54¡¢Find The Answer

55¡¢²Æ¼ÀÉ÷

56¡¢·¯¤Î¤¦¤¿

57¡¢BRAVE

58¡¢¥«¥¤¥È

°Ê²¼¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡£2019Ç¯11·î3ÆüÇÛ¿®¤Î¡ÖTurning Up¡×¤«¤é¡¢2020Ç¯10·î30ÆüÇÛ¿®¤Î¡ÖParty Starters¡×¤Þ¤Ç¡£¡¡

1¡¢Turning Up2¡¢A¡ÝRA¡ÝSHI : Reborn

3¡¢Turning Up¡ÊR3HAB Remix)

4¡¢Love so sweet : Reborn5¡¢Face Down : Reborn

6¡¢IN THE SUMMER

7¡¢Whenever You Call

8¡¢Party Starters