¡Ú°ìÍ÷¡ÛÍò¤ÎÎòÂå³Ú¶Ê¡¢¿·¶Ê¡ÖFive¡×CD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥«¥¤¥È¡×°ÊÍèÌó£¶Ç¯¤Ö¤êÈ¯Çä
5·îËö¤Ç³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÍò¤¬25Æü¡¢Ìó5Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤ò3·î4Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£3·î13Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿³Ú¶Ê¡£¿·¶Ê¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢20Ç¯10·î30Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖParty Starters¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£5·î31Æü¤Ë¤ÏCD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤¿¤áCD¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤ÏÌó6Ç¯¤Ö¤ê¡£
°Ê²¼¤ÏCD¥·¥ó¥°¥ë¡£1999Ç¯11·î3ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖA¡¦RA¡¦SHI¡×¤«¤é¡¢2020Ç¯7·î29ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥«¥¤¥È¡×¤Þ¤Ç¡£¡¡¡¡¡¡¡¡
1¡¢A¡¦RA¡¦SHI
2¡¢SUNRISEÆüËÜ¡¿HORIZON
3¡¢ÂæÉ÷¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÝTyphoon Generation¡Ý
4¡¢´¶¼Õ¥«¥ó¥²¥±«Íò
5¡¢·¯¤Î¤¿¤á¤ËËÍ¤¬¤¤¤ë
6¡¢»þÂå
7¡¢a Day in Our Life
8¡¢¥Ê¥¤¥¹¤Ê¿´°Õµ¤
9¡¢PIKA¡ùNCHI
10¡¢¤È¤Þ¤É¤¤¤Ê¤¬¤é
11¡¢¥Ï¥À¥·¤ÎÌ¤Íè¡¿¸ÀÍÕ¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î
12¡¢PIKA¡ú¡úNCHI DOUBLE
13¡¢Æ·¤ÎÃæ¤ÎGalaxy¡¿Hero
14¡¢¥µ¥¯¥éºé¥±
15¡¢WISH
16¡¢¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×
17¡¢¥¢¥ª¥¾¥é¥Ú¥À¥ë
18¡¢Love so sweet
19¡¢We can make it¡ª
20¡¢Happiness
21¡¢Step and Go
22¡¢One Love
23¡¢truth¡¿É÷¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø
24¡¢Beautiful days
25¡¢Believe¡¿ÆÞ¤ê¤Î¤Á¡¢²÷À²
26¡¢ÌÀÆü¤Îµ²±¡¿Crazy Moon¡Á¥¥ß¡¦¥Ï¡¦¥à¥Æ¥¡Á
27¡¢Everything
28¡¢¥Þ¥¤¥¬¡¼¥ë
29¡¢Troublemaker
30¡¢Monster
31¡¢To be free
32¡¢L¢®¡Ê¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÉÕ¤O¾®Ê¸»ú¡Ëve Rainbow
33¡¢Dear Snow
34¡¢²Ì¤Æ¤Ê¤¤¶õ
35¡¢Lotus
36¡¢ÌÂµÜ¥é¥Ö¥½¥ó¥°
37¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¡¡¥¢¥Ã¥È¡¡¥Ï¡¼¥È
38¡¢Face Down
39¡¢Your Eyes
40¡¢Calling¡¿Breathless
41¡¢Endless Game
42¡¢Bittersweet
43¡¢GUTS !
44¡¢Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤
45¡¢Sakura
46¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢¥¥ß¤Î¤È¤Ê¤ê
47¡¢°¦¤ò¶«¤Ù
48¡¢Éü³èLOVE
49¡¢I seek¡¿Daylight
50¡¢Power of the Paradise
51¡¢I'll be there
52¡¢¤Ä¤Ê¤°
53¡¢Doors¡ÁÍ¦µ¤¤Îµ°À×¡Á
54¡¢Find The Answer
55¡¢²Æ¼ÀÉ÷
56¡¢·¯¤Î¤¦¤¿
57¡¢BRAVE
58¡¢¥«¥¤¥È
°Ê²¼¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡£2019Ç¯11·î3ÆüÇÛ¿®¤Î¡ÖTurning Up¡×¤«¤é¡¢2020Ç¯10·î30ÆüÇÛ¿®¤Î¡ÖParty Starters¡×¤Þ¤Ç¡£¡¡
1¡¢Turning Up2¡¢A¡ÝRA¡ÝSHI : Reborn
3¡¢Turning Up¡ÊR3HAB Remix)
4¡¢Love so sweet : Reborn5¡¢Face Down : Reborn
6¡¢IN THE SUMMER
7¡¢Whenever You Call
8¡¢Party Starters