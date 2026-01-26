¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì! EXPO 2027¡Ö¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÏÃÂê -¡ÖÎÐ¤ÎÉôÊ¬¤¬¤â¤±¤â¤±¤ä¡Á¡×¡Ö¤Þ¤¿¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶½Ì£¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¼¡×¤ÎÀ¼
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî(EXPO 2025)¤¬À¹¶·¤À¤Ã¤¿2025Ç¯¡£ÅÐ¾ìÅö½é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔµ¤Ì£¡Ä?¡×¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Ï¡¢ËüÇî¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤È¤â¤ËÂç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¡¢¡Ö¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¡×¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹!
/
¤Ä¤¤¤Ë½éÅÐ¾ì✨
1/28È¯ÇäÍ½Äê¡¡#¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯ ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß♥️
¡À
.
»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢
¤â¤³¤â¤³&¤ä¤µ¤·¤¤¼ê¿¨¤ê¤Î
¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹🤍
.
¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤â
°ì½ï¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤·¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·🍀
.
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
EXPO2027 ¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¤ªºÂ¤ê/4,290±ß
(@expo2027product¤è¤ê°úÍÑ)
2027Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ(EXPO2027)¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤ÍÅÀº¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ï¤ë¤«±§Ãè¤ÎÈàÊý¤«¤é¡¢ÃÏµå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¿¤¬¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£ÃÏµå¤¬¤¤ì¤¤¤À¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²Ö¤òºé¤«¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏµå¤¬±ø¤ì¤ë¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£
¤½¤ó¤Ê¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥â¥³¥â¥³¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£SNS¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¤±¤Ã¤³¤¦²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¡ÖÎÐ¤ÎÉôÊ¬¤¬¤â¤±¤â¤±¤ä¡Á¡×¡Ö¤Þ¤¿¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶½Ì£¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¼¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ªµëÎÁÆþ¤Ã¤¿¤éÁ´ÉôÇã¤¤¤¿¤¤¡Ä¶»¤¬¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£¿·¤¿¤ÊÍÅÀº¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¹¤Í¡£
²Á³Ê¤Ï4,290±ß¡£1·î28Æü¤è¤ê¡¢EXPO 2027 ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2027Ç¯¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡£¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¤È»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï? µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
