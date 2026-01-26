¡Ö¥¢¥¤¥Þ¥¹¡×¥·¥êー¥º½é¤ÎÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¡£ÀéÁá¤¬¥¹¥¯¥êー¥ó¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡ÖOathONE¡×½éÆü¥ì¥Ýー¥È
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤ÎMR¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¡ÈMR¡É-MORE RE@LITY-¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡£2022Ç¯7·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤Æ¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¥²ー¥à¤ÎÏÈ¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯1·î24Æü¡¦25Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ¡·îÀéÁáÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¡ØOathONE¡Ù¡×¤Ï¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢765¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¤ÎÇ¡·îÀéÁá¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÃ±ÆÈ¸ø±é¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±é½Ð¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Ëー¤¬³«È¯Ãæ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¸þ¤±·²¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ögroovots¡Ê¥°¥ëー¥Ü¥Ã¥Ä¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±é½Ð¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢1·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖOathONE¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£¡Ú¡ÚËÁÆ¬ÌµÎÁÇÛ¿®¡ÛÇ¡·îÀéÁáÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖOathONE¡×1/24(ÅÚ)¸ø±é¡¡xR¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Û¡Û
ÀÄ¤¤¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥¹¥¯¥êー¥ó¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÈÀéÁá¤ÎÇØÃæ¡É¤Ï¸½ÃÏ¤À¤±¤Î³Ú¤·¤ß
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Ãæ±û¤Ë±ßÅû·Á¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«±é¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¹¥¯¥êー¥ó¤¬¾å¤Ø¤È°ÜÆ°¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¤¤¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Ç¡·îÀéÁá¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹ÀÄ¿§¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬Æ°¤¯Ãæ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡ÖÁó¤¤Ä»¡×¡¢¥Ð¥éー¥ÉÄ´¤Î¡ÖÀÅ¤«¤ÊÌë¤Ë´ê¤¤¤ò¡Ä¡×¡¢¤½¤·¤Æ»°±º¤¢¤º¤µ¤Î»ý¤Á²Î¡Ö9:02pm¡×¤¬²Î¤¤¾å¤²¤é¤ì¡¢Â³¤¤¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Î³Ú¶Ê¡ÖÌÜ¤¬°©¤¦½Ö´Ö¡×¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Î¥³ー¥ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤ëÃæ¤Ç4¶Ê¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ê¤ªº£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¿ô¶Ê¤Ç1¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¹½À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Æー¥Þ¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎºÇ½é¤Î4¶Ê¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿´²õ¡×¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸Ãæ±û¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤ëÈà½÷¤Ï»þÀÞÈ¿ÂÐÂ¦¤ò¸þ¤¤¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÏÇØÃæÂ¦¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«»²²Ã¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¸å¤í»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¿·Á¯¡£¥¹¥Æー¥¸¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤Ë´ÑµÒÀÊ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤È¤È¿ÂÐÂ¦¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤â¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢´ÑµÒÀÊ¤Îº¸±¦¡Ê2³¬ÅìÂ¦¤ÈÀ¾Â¦ÉôÊ¬¡Ë¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÇÛ¿®ÍÑ¤Î±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¾ï¤ËÀéÁá¤Ï¥«¥á¥é¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÇØÃæÂ¦¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½ÃÏ¤Î¤ß¤Î³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
°µÅÝÅª¤Ê±é½Ð¤È¡¢ËÜ¿Í¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤ËÅ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¡Ö¿´²õ¡×¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤ÎMC¥Ñー¥È¤Ø¤ÈÆÍÆþ¡£´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¡Öº£Æü¤Ï²Î¤ÇÇ¡·îÀéÁá¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»þ¡¹¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏ¤ËÂ¤òÉÕ¤±¤Æ°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¡¢¿¿¤Ã°Å¤Ê°Å°Ç¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡Öarcadia¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Î¼þ¤ê¤Ë±ê¤¬¿á¤½Ð¤¹±é½Ð¤È¶¦¤Ë¡Öinferno¡×¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÀ±°æÈþ´õ¤Î»ý¤Á²Î¤Ç¤¢¤ë¡Örelations¡×¡¢¡ÖFate of the World¡×¤ÈÇ®¾§¤·¡¢¥¹¥Æー¥¸¤È´ÑµÒ¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Á¤é¤Î4¶Ê¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÓëå¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ögroovots¡×¤ÇÀéÁá¤¬ÄÌÏ©¤òÊâ¤¯¡ª ¤½¤Î»Ñ¤Ï¥¹¥¯¥êー¥ó¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦
¡¡¤³¤³¤ÇºÆ¤ÓMC¤È¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤ÏµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÃ¯¤«¤È·Ò¤¬¤ë¤Ï¤º¤Î²Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÀ¤³¦¤«¤é±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤ÆÀÅ¤«¤ÊÌ´¤ÎÃæ¤Ë²ò¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ë¤È»þ¡¹»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ÖÌ²¤ì¤Ð²¿¤â¼º¤ï¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë²¿¤â»Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿1¿Í¤Î¿´¤ÎÊª¸ì¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤â¤·³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤ó¤ÊÌë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î²Î¤¬´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖºÆÀÃ¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡ÖÌ²¤êÉ±¡×¡¢¡ÖSnow White¡×¡¢¡ÖLOST¡×¡¢¡ÖÎÙ¤Ë¡Ä¡×¤Î4¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÀÅ¤«¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ð¥éー¥É¶Ê¤¬Â·¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÏºÇ¸å¡¢»°±º¤¢¤º¤µ¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î°ì¤Ä¤ÇÄù¤á¤é¤ì¡¢¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¾å¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤¬ÀÅ¤«¤Ë¸µ¤Î°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¹ß²¼¤·¡¢ÉñÂæ¤Ï°ÅÅ¾¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾ÈÌÀ¤ÎÍî¤Á¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÄÌÏ©¤ËÀéÁá¤Î»Ñ¤¬¡ª ¤³¤Î±é½Ð¤Ë´ÑµÒ¤Ï¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î¤É¤è¤á¤¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àè¤Û¤É¤Þ¤ÇÃæ±û¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÈà½÷¤¬¡¢1¿Í¤ÇÄÌÏ©¤òÊâ¤Âà¾ì¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¿¤á¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Éý2m¡ß¹â¤µ2m¤ÎLED¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ögroovots¡×¤ÎÂç·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¹õ¤ÎLED¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÅô¤ê¤òÍî¤È¤·¤¿¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯±£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀéÁá¤¬¥¹¥¯¥êー¥ó¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÄÌÏ©¤òÂà¾ì¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥êー¥ÊÀÊ¤Î´ÑµÒ¤¬¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÈù¾Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
´ÑµÒ¤ÎÃ¯¤â¤¬¡¢Èà½÷¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¶Ã¤¤âÂç¤¤¯¡¢¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤¬°Å¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê±ó¤¯¤«¤é¤ÏLED¥Ñ¥Í¥ë¤¬¸«¤¨¤º¡¢É®¼Ô¤âËÜÅö¤ËÀéÁá¤¬ÄÌÏ©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¡ºÆ¤Ó¥¹¥¯¥êー¥ó¤¬¾åÉô¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÄ¤¤¥É¥ì¥¹¤«¤é¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸°áÁõ¤Ø¤ÈÃåÂØ¤¨¤¿ÀéÁá¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÀ¼²ö¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ø¤È°Ü¤ê¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤Î¿·¶Ê¡Öµ±Ìë¡Ê¤«¤°¤ä¡Ë¡×¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤¿¡Ömy song¡×¡¢¤½¤·¤ÆÇë¸¶ÀãÊâ¤Î»ý¤Á²Î¡ÖKosmos, Cosmos¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹âÄÐ¤ä¤è¤¤¤Ê¤É¤¬²Î¾§¤¹¤ë¡ÖLight Year Song¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖKosmos, Cosmos¡×¤«¤é¤Ï¡¢Éý0.3m¡ß¹â¤µ1.3m¤Î¡Ögroovots¡×¤Î·²¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤¬º¸±¦¤ÎÄÌÏ©¤«¤é³Æ4Âæ¤º¤ÄÅÐ¾ì¡£ÅëºÜ¤·¤¿LED¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¥¹¥Æー¥¸¾å¶õ¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤¿±ÇÁü±é½Ð¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Î¼þ°Ï¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¶Ê¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ögroovots¡×¤â±é½Ð¤Ë»²²Ã¡£¥¹¥Æー¥¸¾å¤ò¼þ²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾å²¼¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡¡Â³¤¤¤Æ¤ÎMC¤Ç¤Ï¡Ö¿·¶Ê¤Î¡Øµ±Ìë¡Ù¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¡¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æº£¤³¤³¤Ëµï¤ë´ñÀ×¤ò²Î¤Ã¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤Î¿·¤·¤¤ÂçÀÚ¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÃç´Ö¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¶Ê¤¿¤Á¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¼«Ê¬¤¬À¼¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÏÀµÄ¾¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ç¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¡ÈÀéÁá¤Ê¤é¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¡É¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÎÙ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤â¡¢»ä¤é¤·¤¯¶»¤òÄ¥¤êÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢MASTER ARTIST¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿²»Ìµ¾®Ä»¤Î³Ú¶Ê¡Ö¶õ¡×¤ò²Î¤¤¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö·¯¤Ë±Ç¤ë¥Ýー¥È¥ì¥¤¥È¡×¡¢¡ÖComing Smile¡×¡¢¡ÖJust be myself!!¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Ð¥éー¥É¤«¤é¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¶Ê¤ÇÌ¥¤»¡¢´ÑµÒ¤â¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
¡¡¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÀÅ¼ä¤ÎÃæ¡¢ÀéÁá¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó²Î¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤êÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏºÃ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ç¡¢ÊâÉý¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤¬¡¢º£¤Î»ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¤¬»ä¤ò¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤È²Î¤Ø¤Î»×¤¤¡¢»ä¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿°ì¤Ä¤ÎÅú¤¨¡¢Ì´¤òÉÁ¤Â³¤±»ä¤¬º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¾Ú¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯¡ÖM@STERPIECE¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î5¶Ê¤Ï¡Ö¶ã²æ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
13¿Í¤¬Â·¤¦±é½Ð¡£º£¸å¤ÎMR¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤â´üÂÔ
¡¡¤³¤³¤Ç°ìÅÙËë¤¬²¼¤ê¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Î¡Ö¥¢¥ó¥³ー¥ë¡×¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÀéÁá¤Î»Ñ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÁÕÀÀ¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡ÖºÙÉ¹¡×¤¬²Î¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¤¤½¤Î²Î¾§¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬Èà½÷¤Î²Î¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï8Âæ¤À¤Ã¤¿·²¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ögroovots¡×¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï12Âæ¤¬ÅÐ¾ì¡£º¸±¦¤ÎÄÌÏ©¤Ë6Âæ¤º¤Ä¤¬°ÌÃÖ¤·¤ÆLED¥Ñ¥Í¥ë¤Ë±é½Ð¤ò»Ü¤·¡¢¤è¤ê¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡ÖOathONE¡×¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀéÁá¤ÏµÒÀÊ¤Ë¡Ö»ä¤Î²Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ËÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¡ÖÌÂ¤Ã¤¿¤êÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Î²Î¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤ÎÁ°¤Ë¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²áµî¤Î»ä¤Ø¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¤Ø¡£²¿¤è¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç²Î¤¦»ä¤Î²Î¤ò¹¥¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢»ä¤Ë²Î¤¦´î¤Ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¡ÈÌóÂ«¡É¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤Ó¡¢Í¥¤·¤¯¤â²¹¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¡ÖÌóÂ«¡×¤òÇ®¾§¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤Þ¤ÇÄÌÏ©¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ögroovots¡×12ÂÎ¤¬¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê765¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥éー¤ÇÉñÂæ¤Î¾å¤ò¼þ²ó¤·¤Æ¡¢13¿Í¤¬Â·¤¦¡ÈÌ¥¤»¤ë±é½Ð¡É¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ3»þ´Ö¼å¤ËµÚ¤Ö¸ø±é¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤¬Î®¤ì¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤ë¤È½éÆü¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Ð¥éー¥É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹½À®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Î²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª²Î¾§ÎÏ¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÆÃ¤ËÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÀéÁá¤¬ÄÌÏ©¤òÊâ¤¤¤ÆÂà¾ì¤·¤Æ¤¤¤¯¥·ー¥ó¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÀ§Èó¤È¤âÀ¸¤ÇÂÎ¸³¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖOathONE¡×½éÆü¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎMR¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºÇ½é¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤Î¡Ö¡ÈMR¡É-MORE RE@LITY-¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
