¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ûÍ×¤¢¤ë?
(@kimwipes_crecia¤è¤ê°úÍÑ)
Íý·Ï¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡È¼Â¸³¤ÎÁêËÀ¡É¤È¤·¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÐ¤ÈÇò¤ÎÈ¢¡£Íý·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢ÉÂ±¡¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Åù¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¥à¥ï¥¤¥×¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼Â¸³´ï¶ñ¤äÀºÌ©µ¡³£¤òÀ¶ÁÝ¤¹¤ë¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÍý²½³ØÍÑ¤Î¿¡¤¼è¤ê»æ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¥à¥ï¥¤¥×¤¬¤×¤Ã¤¯¤ê¥·¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì!? ¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤³¤Á¤é¤Ê¤ó¤È¡¢¤ª¼êÀ½¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£µ¼¿Í²½¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤È¤¤¤¤¡¢¤×¤Ã¤¯¤êÆ©ÌÀ´¶¤Ê¥Ó¥¸¥å¤È¤¤¤¤¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¼ûÍ×¤¢¤ë?¡×¤È¸ø¼°¤¬¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÍý·ÏÌ±¤¬È¿±þ¡£¡Ö¼«¿®¤â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹! ÀäÂÐ¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹!¡×¡ÖÍß¤·¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¼ûÍ×¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!!¡×¡ÖÍý·Ï½÷»Ò¤Ë»É¤µ¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¡¤¡!!!¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿!!¡×¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¤¢¤Î¥¢¡¼¥¹À½Ìô¸ø¼°¤«¤é¤â¡¢¡Ö¥¢¡¼¥¹Ââ¥·¡¼¥ë¤È¸ò´¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬(¾Ð)¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁÇ¿ô¤ò¿ô¤¨¤ë¤ó¤À ¤¤¤Ã¤¿¤óÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤í¤¦ ¤Î¥¥à¥ï¥¤¥×¤â¤¼¤ÒºÎÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¡Ø¤¤¤Ä¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¡Ö¥Ü¥¯¥ï¥¤¥Õ¡×¡Ù ¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¼ÂÈñ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¿¦¾ì¤ËÅ½¤ê¤Þ¤¹!¡×¡ÖÇä¤ë¤Ê¤ê¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾¦ÉÊ²½¤ò´õË¾¤¹¤ëÀ¼¤âÌÜÎ©¤Á¡¢¤¤¤¤¤Í¤Î¿ô¤Ï3.4Ëü(1·î25Æü»þÅÀ)¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¾¦ÉÊ²½¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢LINE¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹! ¤É¤ì¤âÍý·ÏÌ±¤Ë»É¤µ¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ûÍ×¤¢¤ë¡© pic.twitter.com/QkastXUIMt- ¥¥à¥ï¥¤¥× (@kimwipes_crecia) January 21, 2026
