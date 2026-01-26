小野たまりが、1月20日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

小野たまり©光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

「週刊FLASH」1月20にIT発売号©光文社

現役女子大生の小野たまりが「FLASH」に登場。これがグラビアデビューとなる彼女は、Iカップの持ち主。初グラビアの初々しさを感じさせながらも、圧倒的なプロポーションを堂々と見せつけている。彗星のごとく現れた大型新人の衝撃グラマーは必見だ。

小野たまり プロフィール

おの・たまり

22歳。2003年11月5日生まれ。埼玉県出身。T154・B93（I）・W60・H89

お嬢様大学に通う現役大学生。1stDVD『ミルキー・グラマー』は竹書房より発売中。そのほか最新情報は公式X（@_onotamari_）をチェック。

FLASHデジタル写真集『Iの才能』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売。

「週刊FLASH」

発売：光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価：550円（税込み/1月20日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

