Galileo Galilei¡¢¡Ö¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡×¤Î¡È·»Äï¶Ê¡É¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥«¡¼¥È¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
Galileo Galilei¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥«¡¼¥È¡×¤ò2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥«¡¼¥È¡×¤Ï2025Ç¯10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡×¤ÈÆ±»þ´ü¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È·»Äï¶Ê¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë³Ú¶Ê¡£¡Ö¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¶¸Áû´¶¤È¤Ï¤¦¤Ã¤ÆÊÑ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥«¡¼¥È¡×¤Ï²º¤ä¤«¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ä¼ª¤Ë»Ä¤ëÍ¥¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ä²¹¤«¤ß¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï°ã¤¨¤É¤É¤Á¤é¤â¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀÄ½Õ»þÂå¡×¡£³ØÀ¸À¸³è¤ÎÉ÷·Ê¤ä´¶¾ð¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë²Î»ì¤¬¿´¤Ë¶Á¤¡¢À÷¤ß¤ï¤¿¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¾¯Ç¯¤ÈVo.ÈøºêÍºµ®¤¬ÐÊ¤à¡Ö¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡×¤ËÂÐ¤·¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤ÀÅ¼ä¤Î¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥«¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂÐÈæ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Tr.2¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢»³ºêÍã¤Ë¤è¤ê¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¡Ê2026 Remastered ¡Ë¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥«¡¼¥È¡×¤ÎPre-add¡¢Pre-save¼õÉÕ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Galileo Galilei¤Ï5·î¤ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÆü26Æü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó¡ÊÃêÁª¡Ë¤Î¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥«¡¼¥È¡×
2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
Pre-add¡¢Pre-save¡§ https://virginmusic.lnk.to/GG_pizzicato
¡Ê2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡Ë
¼ýÏ¿¶Ê
1.¥Ô¥Ã¥Á¥«¡¼¥È
2.¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹ 2026 Remastered
◾️¡ãGalileo Galilei Tour 2026 ¡ÈNAKED HERO¡É¡ä
2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë»¥ËÚ cube garden¡Ê17:00/17:30¡Ë
2026Ç¯5·î14Æü¡ÊÌÚ¡ËÂçºå BIGCAT¡Ê18:00/19:00¡Ë
2026Ç¯5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë²£ÉÍ KT Zepp Yokohama¡Ê17:00/18:00¡Ë
2026Ç¯5·î19Æü¡Ê²Ð¡ËÊ¡²¬ DRUM Be-1¡Ê18:00/18:30¡Ë
2026Ç¯5·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¹Åç LIVE VANQUISH¡Ê18:00/18:30¡Ë
2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÌ¾¸Å²° NAGOYA CLUB QUATTRO¡Ê17:00/18:00¡Ë
2026Ç¯5·î26Æü¡Ê²Ð¡ËÀçÂæ darwin¡Ê18:00/18:30¡Ë
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊKT Zepp Yokohama¸ø±é¤Î¤ß2³¬»ØÄêÀÊ¤¢¤ê¡Ë
Á°Çä¤ê¡§6,500±ß¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
2³¬»ØÄêÀÊ¡§7,000±ß¡ÊKT Zepp Yokohama¸ø±é¤Î¤ß¡Ë
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍÎÁ
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥ê¥ó¥¯
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë12:00~2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¼õÉÕURL : https://eplus.jp/galileogalilei
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Galileo Galilei ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Galileo Galilei ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Galileo Galilei ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Galileo Galilei ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Galileo Galilei ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok