Íò¡¢¿·¶Ê¡ÖFive¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
Íò¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ2026Ç¯3⽉4⽇(⽔)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï3⽉4⽇(⽔)0:00¤è¤ê¡¢³Æ⾳³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ½ç¼¡¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡õ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¡£ ¤Þ¤¿¡¢5⽉31⽇(⽇)¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆCD¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎCD¥·¥ó¥°¥ë¤ÏÍò¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷°Ê³°¤Î¹Ø⼊¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë ¡ÖFive¡×
2026Ç¯3⽉4⽇(⽔) 0:00¡Á
³Æ⾳³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ½ç¼¡¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡õ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê
¢£ ¡ÖFive¡× CD¥·¥ó¥°¥ë¡Ê¢¨¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Ë
2026Ç¯5⽉31⽇(⽇) È¯Çä
¡Ú¤´¹Ø⼊¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1⽉26⽇(⽉)12:00¡Á2026Ç¯2⽉23⽇(⽉¡¦½Ë)23:59
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
⼀ÈÌ¤Î⾳³Ú¥½¥Õ¥È¼è°·Å¹¡¢EC¥µ¥¤¥ÈÅ¹¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Íò¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷°Ê³°¤Î⽅¡¹¤â¤´¹Ø⼊¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´¹Ø⼊¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://famikura-store.jp/s/j/item/detail/LCNC-0097
¡ã¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡ä
¡ü¡ÚCD+Blu-ray¡Û ÀÇ¹þ²Á³Ê \1,760 / LCNC-0097¡Á0098
¡ü¡ÚCD+DVD¡Û ÀÇ¹þ²Á³Ê \1,760 / LCNC-0099¡Á0100
¡ã¼ýÏ¿¾ÜºÙ¡ä
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
¡ÚCD¡Û
M1. ¡ÖFive¡×
M2. ¡ÖFive¡×¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¡Ë
¡ÚBlu-ray / DVD¡Û
¡ÖFive¡×Music Video + Making