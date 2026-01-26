the god and death stars¡¢¿·ÂÎÀ©4¿Í¤Ë¤è¤ë½éEP¡ØÎÓ¸é¤ËÄæÅá¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ü¥ï¥ó¥Þ¥ó³«ºÅ
2025Ç¯Ëö¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥ä¥Þ¥Þ¥æ(g)¤¬²ÃÆþ¤·¡¢4¿ÍÊÔÀ®¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿the god and death stars¤¬¡¢ËÜÆü1·î26Æü¤Ë¿·ÂÎÀ©½é¤ÎEP¡ØÎÓ¸é¤ËÄæÅá¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Åìµþ¡¦¹âÅÄÇÏ¾ì CLUB PHASE¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡ãSpecial Live 2026¡Ö¥«¥ß¥½¥ê¥ó¥´¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
2010Ç¯¤Ë´ÖÀ¥Âç(aie / vo, g)¡¢kazu(b)¡¢ Âç¿óOJ½á(dr)¤Ë¤è¤ë3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Ä¹¤é¤¯¥È¥ê¥ª¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅìµþ¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¥·¡¼¥ó¤Ç¥«¥ë¥ÈÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ä¥Þ¥Þ¥æ¤Î¿·²ÃÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¬¥ì¡¼¥¸¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥®¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë½Å¸ü¤µ¤ÈÂçÃÀ¤µ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
°ìÊý¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê²»³ÚÀ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ú¤¯¡¢¡È¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¼þ°Ï¤â¾Ð¤¨¤ë¤«¡É ¡È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼«Í³¤µ¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¡É¤òÇ°Æ¬¤Ë¾Ð¤¤¤òÈ¼¤¦¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò¾ï¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÈà¤é¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤Î15Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¾Ð¤¤¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡£
4¿Í¤Î¿·ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ëthe god and death stars¤ÏËÜÆü1·î26Æü¡¢´°Á´¿·¶ÊEP¡ØÎÓ¸é¤ËÄæÅá¡Ù¤ò¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÈÄÌÈÎ¸ÂÄê¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£CD¤È¤¤¤¦¥Ñ¥±¡¼¥¸¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤ÄÈà¤é¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ìÈÎÇäÈ×¤ÈÄÌÈÎÈ×¤Ç¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸(¥±¡¼¥¹)¤Î¿§Ì£¤òÊÑ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥Ö¥ë¡¼¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤òÉÕÂ°¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£EP¡ØÎÓ¸é¤ËÄæÅá¡Ù
2026Ç¯1·î26Æü(·î)¥ê¥ê¡¼¥¹
DSGD-022
¢¨¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì / ÄÌÈÎ¸ÂÄêÈ¯Çä
¡ÚArCADEÄÌÈÎ¸ÂÄê¥Ö¥ë¡¼¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ¡Û
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÉÕ¤
¢¨ÈÎÇä¥ê¥ó¥¯¡§https://ar-cade.jp/collections/thegodanddeathstars
¢§¼ýÏ¿¶Ê
1.¶á´ã½÷²¦
2.¥é¥¬¥¬¥¬
3.holy day,holiday
4.¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹
5.ÌÚÌÊ¤Î´ú
6.Åìµþ±Æ³¨
¢£¡ãSpecial Live 2026¡Ö¥«¥ß¥½¥ê¥ó¥´¡×¡ä
1·î26Æü(·î)¡¡Åìµþ¡¦¹âÅÄÇÏ¾ì CLUB PHASE
open18:30 / start19:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä 6,000±ß(ÀÇ¹þ / DÂåÊÌ)
¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
ÈÎÇä¥ê¥ó¥¯¡§https://eplus.jp/sf/detail/4444100001-P0030001
¢£¡ãJAPAN TOUR 2026 SPRING¡ÖÎÓ¸é¤ËÄæÅá-¤â¤¦¤¹¤°ÃÏ¹ö¤Ç¤¹¤Í-¡×¡ä
3·î21Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°HeartLand
open18:00 / start18:30
3·î22Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶CLAPPER
open17:00 / start17:30
4·î10Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦²¼ËÌÂôSHELTER
open19:00 / start19:30
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä·ô 5,500±ß(ÀÇ¹þ / DÂåÊÌ)
ÅöÆü·ô 6,000±ß(ÀÇ¹þ / DÂåÊÌ)
ÈÎÇä¥ê¥ó¥¯¡§https://eplus.jp/sf/word/0000042584
