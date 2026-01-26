½Ð±é18Ç¯¡Ø²ÊÁÜ¸¦¡Ù½÷Í¥¡¢¡È¥í¥¹¡É¹ðÇò¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¼äÕì´¶¤¬¡Ä ¡×¡¡
¡¡½÷Í¥¤Î¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¤¬26Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¼ãÂ¼¤¬¡Ö¤Þ¤¤¤É¡ÄËõÃã¤Î¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Ä²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷FINAL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç´Æ»¡°å¤ÎÉ÷µÖÁá·î¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¼ãÂ¼¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Èº¹¤·Æþ¤ì¡É¤ò»ý¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤à»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¼ãÂ¼¤Ï¡Ö#²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷ 26Ç¯´Ö¡Ä¤½¤·¤Æ #É÷µÖÁá·î 18Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡ÄÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¼äÕì´¶¤¬¡Ä ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¥¢¥Ã¥×¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï½ÐÍè¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¥í¥¹¡¡¤·¤Ð¤·¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤â¥í¥¹¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤¦¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¡ÖÉ÷µÖÀèÀ¸¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡Ê¤ï¤«¤à¤é ¤Þ¤æ¤ß¡Ë
1967Ç¯1·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÇÐÍ¥ÍÜÀ®½ê¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤ËÆþ½Î¡£1987Ç¯¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ï¤Ã¤µ¤¤ÀèÀ¸¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²ÖÇ³¤æ¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¶áÇ¯¤Ï¡ØÆæ²ò¤¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ 5th SEASON¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£2026Ç¯¤ÏÉñÂæ¡Ø¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥¹¥Æ¥å¥¢¡¼¥È¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@mayumiwakamura_official¡Ë
