¡Ö¤¢¤ì¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¡×Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢²áµî¤Î¡ÈÄË¤¤¡É·Ð¸³¤ò¤Û¤¸¤¯¤ê¤«¤¨¤µ¤ì¤ë¡¡ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ä¡×¡Ä¥²¥ó¥Ð
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸áÁ°£±£°»þ£²£µÊ¬¡Ë¤¬£²£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¤¬¡ÈÄË¤¤¡É²áµî¤ò¤Û¤¸¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè¤È¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤Î»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¤Î£³¿Í¤¬°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ö¥¥Ë¥Ê¥ë¥²¥ó¥Ð¡×¤òË¬¤ì¡¢×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¥Ê¥·¤Ç°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¿·´¶³Ð¥ê¥Ý¡¼¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÈÖÁÈ³«»Ï£±Ç¯µÇ°¤È¤·¤Æ¡Ö¥²¥ó¥ÐÌ¾¸ÀÂç¾Þ¡×¤ò£³¿Í¤ÇÁª½Ð¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë²áµî¤ÎÊüÁ÷¤ÎÃæ¤ÇÈ¿¶Á¤Î¤¢¤Ã¤¿¡ÈÌäÂêÈ¯¸À¡É¤ÎÂçÈ¿¾Ê²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ì¾¸À¤Ë¤Ï¡ÖÀ©ºî¤Î¸¤¡×¡Ö°ìÌÐ¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¤¡×¡Ö·ì¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö¥Ð¥«Â©»Ò¡×¤Ê¤É£±£²¸ì¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Åìµþ¡¦¿·¶¶¤Î¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óÀìÌçÅ¹¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Î£Ö£Ô£Ò¡£¤½¤³¤ÇßÀ²È¤¬¡Ö°ìÌÐ¤µ¤ó¤È»³Æâ¤Î¤É¤Ã¤Á¤¬¹¥´¶ÅÙ¹â¤¤¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢µï¹ç¤ï¤»¤¿¼ã¤¤½÷À¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£½÷À¤Ï¡Ö»³Æâ¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤³¤ì¤Ë°ìÌÐ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÄã¤¤¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È½÷À¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¶½Ì£¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤êÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï°ìÌÐ¤¬¤Ã¤¯¤ê¡£´é¤òÉú¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¶½Ì£¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤¢¤ì¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¥í¥±Àè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿°ìÈÌµÒ¤Ë¡Ö¶½Ì£¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÌÐ¡£ßÀ²È¤Ï¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ä¡×¤È¥Ý¥í¥ê¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
