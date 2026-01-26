¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¡ã¿ûÅÄ¾Úö LIVE 2026¡ä¿·µìÂåÉ½¶Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿2Æü´Ö¤Ë14,000¿Í¤¬Ç®¶¸
¿ûÅÄ¾Úö¤¬¡¢1·î25Æü(Æü)¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã¿ûÅÄ¾Úö LIVE 2026¡ä¤òÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢1·î24Æü(ÅÚ)¡¢25(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó1Ëü4Àé¿Í¤òÆ°°÷¡£¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¿ûÅÄ¾ÚöËÜ¿Í¤¬Á´¶Ê¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼EP¡ØSENSATION CIRCLE¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥¨¥ì¥¸¡¼¡×¤ä¡Ö¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¡×¡¢¡ÖÆú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¡¢¹¹¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Ö³¥¿§¤ÈÀÄ¡×¡¢¡Ö¥¥¹¤À¤±¤Ç¡×¤Î¥½¥í¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿Á´17¶Ê¤òÈäÏª¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ã¿ûÅÄ¾Úö LIVE 2024 ¡ÈSPIN¡É¡ä¤«¤é·ÑÂ³¤·¡¢À¾ÅÄ½¤Âç(G)¡¢¥¿¥¤¥Ø¥¤(Dr)¡¢±ÛÃÒ½Ó²ð(Ba)¡¢¹©Æ£Âó¿Í(Key)¤¬»²²Ã¡£EP¤ÎÀ©ºî¤Ë¤â¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡¢¤Þ¤µ¤ËÀïÍ§¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿³Ú¶Ê¤È°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò°Ê²¼¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢2024Ç¯9·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ã¿ûÅÄ¾Úö LIVE 2024 ¡ÈSPIN¡É Åìµþ¸ø±é¡÷¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¡ä°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯4¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç2Æü´Ö¡¦Á´2¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó1Ëü4Àé¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤â¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ìó7,000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤ÎÅÐ¾ì¤òº£¤«º£¤«¤ÈÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥È¥í¤È¤È¤â¤Ë¿ûÅÄ¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎEP¡ØSENSATION CIRCLE¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖWater¡×¡£¥·¥å¡¼¥²¥¤¥¶¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤È¿ûÅÄ¤Î²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¾ìÆâ¤Ï°ìµ¤¤Ë¿ûÅÄ¤Î¡È´¶³Ð·÷¡É¤Ø¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¯¤¸¤é¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¿ûÅÄ¤¬¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¡¢¼ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·»Ï¤á¤ë¤È¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥¨¥ì¥¸¡¼¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏÁá¤¯¤âºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
½é´ü¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡×¤ËÂ³¤¡¢¹©Æ£Âó¿Í¡ÊKey¡Ë¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ô¥¢¥Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏEP¼ýÏ¿¶Ê¡Öuniverse¡×¡£ÍÅ±ð¤ÇÉâÍ·´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë´ÑµÒ¤Ï¿ì¤¤¤·¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â½é´ü³Ú¶Ê¤«¤éºÇ¿·EP¤Î³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
ÃæÈ×¤ÎMC¤ò¶´¤ß¡¢¿ûÅÄ¤¬¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Ö¥¥¹¤À¤±¤Ç¡×¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ë¡£¥½¥í¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢ÃË½÷¤Îµ¡Èù¤òÁ¡ºÙ¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏEP¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖSensation Season¡×¡£¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦À¾ÅÄ½¤Âç¡ÊG¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡¢¿ûÅÄ¤Î¡Èº£¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê°ì¶Ê¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÀÅ¤«¤ËÄ°¤Æþ¤ë¡£
¤½¤³¤«¤é°ìÅ¾¡¢¿ûÅÄ¤¬Æ¼ïÕ¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤¹¤È¡¢±ÛÃÒ½Ó²ð¡ÊBa¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥½¥í¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£EP¿ï°ì¤Î¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖI¡Çm in shock!!¡×¡¢Â³¤±¤Æ¥¿¥¤¥Ø¥¤¡ÊDr¡Ë¤Î¥É¥é¥à¥½¥í¤«¤é¡Ö³¼¹ü¤ÏÍÙ¤ë¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò¡É¥Á¥ë¡É¤Ê¶õµ¤¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¥é¥¹¥È¤ÎMC¤ò¶´¤ó¤Ç²Î¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ç°ìÅÙ¤·¤«±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Ö³¥¿§¤ÈÀÄ¡×¡£ÆóÅÙÌÜ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É´¶¾ð¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Ç÷¿¿¤Î±éÁÕ¤Ë¡¢¾ìÆâ¤«¤é¤ÏÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ô¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¿ûÅÄ¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¹¥È¥½¥ó¥°¤Ï¡¢EP¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¹¬¤»¤Ï°Ëâ¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡£Ä¹¼Ü¤Î¥¢¥¦¥È¥í¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë±éÁÕ¤·¡¢Á´17¶Ê¤Ë¤ï¤¿¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢Â¿¹¬´¶¤È¤È¤â¤ËÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
»£±Æ¡ý¾åÈÓºä°ì
◾️EP ¡ØSENSATION CIRCLE¡Ù
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþURL¡§https://erj.lnk.to/fprHgO
¢¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×
²Á³Ê¡§¡ï12,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï10,909
ÉÊÈÖ¡§ESCL-6177-78
»ÅÍÍ¡§ÆÃÀ½¥Ú¥ó¥´ÌBOX¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä(¥ï¥ó¥µ¥¤¥º)¡Ü¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕÊý°Ì¼§ÀÐ¡ÜCD(»æ¥¸¥ã¥±)
¢¡ÄÌ¾ïÈ×
²Á³Ê¡§¡ï3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï3,182
ÉÊÈÖ¡§ESCL-6179
»ÅÍÍ¡§CD¤Î¤ß(½é²ó»ÅÍÍ¤Ï2¤ÄÀÞ¤ê»æ¥¸¥ã¥±)
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
1.Water
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿ûÅÄ¾Úö¡¢À¾ÅÄ½¤Âç
2.Sensation Season
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿ûÅÄ¾Úö¡¢À¾ÅÄ½¤Âç
3.universe
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿ûÅÄ¾Úö¡¢¹©Æ£Âó¿Í(¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¥ë)
4.I¡Çm in shock!!
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿ûÅÄ¾Úö¡¢±ÛÃÒ½Ó²ð
5.³¼¹ü¤ÏÍÙ¤ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿ûÅÄ¾Úö
ÊÔ¶Ê¡§¥¿¥¤¥Ø¥¤¡¢±ÛÃÒ½Ó²ð¡¢À¾ÅÄ½¤Âç¡¢¹©Æ£Âó¿Í(¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¥ë)
6.¹¬¤»¤Ï°Ëâ¤Î¤è¤¦¤Ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿ûÅÄ¾Úö, ¥¿¥¤¥Ø¥¤
¢¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾ðÊó¤Ï½ç¼¡¸ø³«Í½Äê
¢§Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ
¡¦¿ûÅÄ¾Úö±þ±çÅ¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦Amazon.co.jp¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS online´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦Sony Music Shop¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëB3¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤È¡ÖÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¡¢´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¿ûÅÄ¾Úö ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¿ûÅÄ¾Úö ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë²»³Ú¥µ¥¤¥È
