»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë´ò¤·¤¤²°Æâ¸ø±à¡ªF.K.Solutions¡Ö¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯Ì¾¸Å²°¤Ê¤«¤¬¤ïÅ¹¡×

¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯¤ò±¿±Ä¤¹¤ëF.K.Solutions¤¬¡¢¿·ÏÂ·úÀß¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢²°Æâ¸ø±à»ÜÀß¡Ö¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯Ì¾¸Å²°¤Ê¤«¤¬¤ïÅ¹¡×¤ò2026Ç¯3·î19Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÆü¾ï¤Î¤Þ¤ó¤Ê¤«¤Ë¡¢¤³¤³¤Á¤Î¤¤¤¤¸ø±à¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÈÃÏ°è¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤ÊÍ·¤Ó¾ì¤Ç¤¹¡ù
F.K.Solutions¡Ö¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯Ì¾¸Å²°¤Ê¤«¤¬¤ïÅ¹¡×
³«¶ÈÆü¡§2026Ç¯3·î19Æü
»ÜÀßÌ¾¡§¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯Ì¾¸Å²°¤Ê¤«¤¬¤ïÅ¹
½êºßÃÏ¡§¢©454-0842 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶èµÜÏÆÄ®2ÃúÌÜ11 ¥è¥·¥Å¥ä ÂÀÊ¿ÄÌ¤êÅ¹ 2³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00¡Á18¡§00(¿åÍËÆüÄêµÙÆü ¢¨Í½Äê)
Ãó¼Ö¾ì¡§600Âæ (ÌµÎÁ)
¡Ö¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯Ì¾¸Å²°¤Ê¤«¤¬¤ïÅ¹¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç16Å¹ÊÞÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢²Æµ¨¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢²°³°¸ø±à¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ¿³¼Ô¤ä´í¸±¤Êº«Ãî¤Ê¤É¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¤·Ú¤Ë³°¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤ò°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ð¤»¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤ä¡Ö°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤¬°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¾ì½ê¡×¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢²°Æâ¸ø±à»ÜÀß¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÅª¥Ë¡¼¥º¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ¸µ°¦ÃÎ¸©¤Î½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¿·ÏÂ·úÀß¤¬¡¢¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯¤Î½ÐÅ¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢ÃÏ¸µÌ¾¸Å²°¤Ë¤ª¤±¤ë¿·Å¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄó·È¤Ç¤Ï¡¢¿·ÏÂ·úÀß¤¬ÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëF.K.Solutions¤¬Å¹ÊÞ±¿±Ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯Ì¾¸Å²°¤Ê¤«¤¬¤ïÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢½»Âð·×²è¤ÎÁêÃÌ¤ä¡¢½»Âð¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Äó·È¤ÎÌÜÅª
½»Âð¤ò·ú¤Æ¤¿¸å¡¢·úÃÛÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀ¸³èÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤äÀáÌó¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤´²ÈÄí¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºï¸º¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¸ä³ÚÈñ¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯Ç°´ê¤Î½»¤Þ¤¤¤ò·ú¤Æ¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯²ó¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Öµ¤·Ú¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤±¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½»Âð¤ÎÄó¶¡¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éº£²ó¤ÎÄó·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äó·È½ÐÅ¹¤Ë¤è¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹
2¼Ò¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Ï¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ö¿·ÏÂ·úÀß¤Ç½»Âð¤ò·ú¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Ü¼çÍÍ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬¡¢9ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯¤òÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿·ÏÂ·úÀß¤Ç½»Âð¤ò·ú¤Æ¤é¤ì¤¿»Ü¼çÍÍ¤â¡¢Æ±¾ò·ï¤Ç¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÀÌó»þ¤è¤ê¡¢¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯²ñ°÷¤È¤·¤Æ¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢½»¤Þ¤¤¤È°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤¿¤³¤É¤âÃ£¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢½»¤ß¤è¤¤Æü¾ï¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È´ë¶È¤Î¾Ò²ð
¿·ÏÂ·úÀß
¾¼ÏÂ44Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢½»Âð°ì¶Ú¤ËÅì³¤ÃÏÊý¤Ç7,000Åï°Ê¾å¤ò»Ü¹©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³ÁÇºà¤Ç¤Ä¤¯¤ë¸ÄÀË¤«¤ÊÌÚ¤Î²È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¿·ÏÂ·úÀß¤ÏÃÏ¸µ¤Î¹©Ì³Å¹¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¡ÖÊÝ¾Ú¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¡×¤äÂç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ö´Ö¼è¤ê¤Î¼«Í³À¡×¤Î¿´ÇÛ¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ò·è¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬½»¤ß¿´ÃÏ¤è¤¯°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²È¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
100Ç¯¤Ï°Â¿´¤·¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë²È¤Å¤¯¤ê¤¬¿·ÏÂ·úÀß¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÇ°¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Î¤Þ¤ó¤Ê¤«¤Ë¡¢¤³¤³¤Á¤Î¤¤¤¤¸ø±à¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯¡×¤È½Å¤Ê¤ê¡¢»Ù±ç¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯
¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯¤È¤Ï¡¢¡ÈÆü¾ï¤Î¤Þ¤ó¤Ê¤«¤Ë¡¢¤³¤³¤Á¤Î¤¤¤¤¸ø±à¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿²°Æâ¸ø±à¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯7·î¤ËÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¤Ë½é½ÐÅ¹¤·¡¢³«Å¹¤«¤éÌó3Ç¯6¥ö·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤Ï15Å¹ÊÞ¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿Áí¿ô60Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢²¼µ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤È¤ª¤êÁ´¹ñ¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¡¦¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î¤Þ¤ó¤Ê¤«¤Ë¡¢¤³¤³¤Á¤Î¤¤¤¤¸ø±à¡×¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈóÆü¾ï¤òÌ£¤ï¤¦¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¶µ°é¤Î¾ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤ËÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤Æ¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Æ¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
°Õ³°¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤³¤É¤â¤ä¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µï¿´ÃÏ¤Î¹¥¤¤¸ø±à¡£
°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£
¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤ÈÍè¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬¾¯¤·¤À¤±»Ò°é¤Æ¤Ë°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ê¤é¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡¢¤½¤ó¤Êµï¿´ÃÏ¤Î¹¥¤¤¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¡×²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¡£
¤³¤ó¤ÊÆü¾ï¤ò¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¤³¤É¤â¤ä¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ø¡£
¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë¤Æ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ª¡¼¥Ê¡¼´ë¶È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë½é´üÀßÈ÷¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¥ª¡¼¥Ê¡¼´ë¶È¤ËÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ñ¡¼¥¯»ÜÀß¤Î±¿±Ä¡¦´ÉÍý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤³¤É¤â¤Ã¤Á¥Ñ¡¼¥¯±¿±ÄËÜÉô¤¬Ã´¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥·¿»ö¶È¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤È¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼ÁÏ½Ð¤ä¡¢Åê»ñÊª·ï¤È¤·¤Æ¤â¸¡Æ¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
