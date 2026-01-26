Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

ºÒ³²»þ¡¢ÈòÆñ½ê¤Ê¤É¤Î¥È¥¤¥ìÌäÂê¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸©¤ÏËÉºÒÍÑ¥È¥¤¥ì¥«ー¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬»Ô¤È¾ÂÄÅ»Ô¤Ë1Âæ¤º¤ÄÇÛÈ÷¤µ¤ì¡¢Í×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«¼£ÂÎ¤äÈòÆñ½ê¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¸©¤¬Æ³Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¾å²¼¿åÆ»¤¬Éüµì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ëËÉºÒÍÑ¥È¥¤¥ì¥«ー¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥È¥¤¥ì¥«ー¤Ï¡¢²¹¿åÀö¾ôÉÕ¤­¤Î¿åÀö¥È¥¤¥ì¤¬2¼¼È÷¤¨¤é¤ì¡¢ÉáÄÌÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Î¸©ÃÏ¿ÌËÉºÒ¥»¥ó¥¿ー¤È¾ÂÄÅ»Ô¤ÎÅìÉôÁí¹çÄ£¼Ë¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¡¢Í×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÈòÆñ½ê¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¡Ê¸©ÅìÉôÃÏ°è¶É´íµ¡´ÉÍý²Ý ¾®Àî·òÂÀÏº ¼ç»ö¡Ë
¡Ö¥È¥¤¥ì¥«ー¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²÷Å¬¤ÊÈòÆñ´Ä¶­¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð¡×

¤Þ¤¿¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹Ô»ö²ñ¾ì¤Ë¤âÀßÃÖ¤·¡¢Ê¿¾ï»þ¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£