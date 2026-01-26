¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×BD¤Ê¤É32¡ß32cm¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È²½¡£28ÆüÈ¯Çä
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹¤Ï¡¢EMOTION¥ìー¥Ù¥ë¤è¤ê¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤Ê¤É¿Íµ¤ºîÉÊ¤ÎBlu-ray¤ò32¡ß32cm¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖEMOTION BIG JACKET COLLECTION¡×(ÄÌ¾ÎEMO¥¸¥ã¥±)¤ò¡¢1·î28Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ä¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªThe School Idol Movie¡×¤Ê¤É7ºîÉÊ¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï7,480±ß¤«¤é¡£
2·î25Æü¤Ë¤Ï¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡¡µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡×¤Ê¤É5ºîÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢°Ê¹ß¤â¥·¥êー¥ºÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡ÖEMOTION BIG JACKET COLLECTION¡¡µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¡ÖEMOTION BIG JACKET COLLECTION¡¡µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àII °¥¡¦Àï»ÎÊÔ¡×
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
±ÇÁü¥ìー¥Ù¥ë¤È¤·¤Æ1983Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÈEMOTION¡É¤Ë¤è¤ë±ÇÁüºîÉÊBlu-ray¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëBlu-ray¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´ûÈ¯Çä¾¦ÉÊ¤ÈÆ±ÍÍ¡£
¡ÖEMO¥¸¥ã¥±ÀìÍÑ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡×
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ¤òÅ¹Æ¬¤ÇÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå¤Ç¡ÖEMO¥¸¥ã¥±ÀìÍÑ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°(1¼ï)¡×¤¬1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é(¥É¥Ã¥È¥³¥à½ü¤¯)¤ä¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹¡¢Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ½ü¤¯)¤Ê¤É¡£
¡ÖEMOTION BIG JACKET COLLECTION¡¡¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªThe School Idol Movie¡×
(C)2015 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥àー¥Óー
¡ÖEMOTION BIG JACKET COLLECTION¡¡GHOST IN THE SHELL/¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×
(C)1995 »ÎÏºÀµ½¡¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦MANGA ENTERTAINMENT
¡ÖEMOTION BIG JACKET COLLECTION¡¡±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡¡·à¾ìÈÇ¡×
(C)ÅìËÌ¿·¼Ò¡¿ÃøºîÁí´Æ½¤ À¾粼¾´»Ê¡¡¡¡Licensed by ÅìËÌ¿·¼Ò
2026Ç¯1·î28ÆüÈ¯Çä EMOTION BIG JACKET COLLECTION¡¡µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡¡9,680±ß EMOTION BIG JACKET COLLECTION¡¡µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àII °¥¡¦Àï»ÎÊÔ¡¡9,680±ß EMOTION BIG JACKET COLLECTION¡¡µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àIII ¤á¤°¤ê¤¢¤¤±§ÃèÊÔ¡¡9,680±ß EMOTION BIG JACKET COLLECTION¡¡¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªThe School Idol Movie¡¡7,480±ß EMOTION BIG JACKET COLLECTION¡¡GHOST IN THE SHELL/¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡¡9,680±ß EMOTION BIG JACKET COLLECTION¡¡±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡¡·à¾ìÈÇ¡¡8,580±ß EMOTION BIG JACKET COLLECTION¡¡¤µ¤é¤Ð±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡¡°¦¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¡¡8,580±ß
2026Ç¯2·î25ÆüÈ¯Çä EMOTION BIG JACKET COLLECTION¡¡µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡¡µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡¡9,680±ß EMOTION BIG JACKET COLLECTION¡¡¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!The School Idol Movie Over the Rainbow¡¡7,480±ß EMOTION BIG JACKET COLLECTION¡¡±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡¡¿·¤¿¤Ê¤ëÎ¹Î©¤Á¡¡8,580±ß EMOTION BIG JACKET COLLECTION¡¡¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë¡¡8,580±ß EMOTION BIG JACKET COLLECTION¡¡±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡¡´°·ëÊÔ¡¡8,580±ß