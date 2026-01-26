´Ú¹ñ¤ÇÈÎÇä¤ÎBYD¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Î98¡ó¤¬´Ú¹ñ¿Í¡Ä¥Á¥ç¡¦¥¤¥ó¥Á¥ç¥ëÂåÉ½¡Öº£Ç¯ÈÎÇä1ËüÂæ¤ËÄ©Àï¡×
¡ÖºòÇ¯¤ÏBYD¤¬´Ú¹ñ¤Ç·Ú¤¯ÂÎ¤ò¤Û¤°¤¹¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤ÏÈÎÇä1ËüÂæ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¡£BYD¥³¥ê¥¢¤Î¥Á¥ç¡¦¥¤¥ó¥Á¥ç¥ë¾èÍÑÉôÌçÂåÉ½¤Ï22Æü¤ËÃæ±ûÆüÊó¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£ºòÇ¯´Ú¹ñ¤Î¾èÍÑ¼Ö»Ô¾ì¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉBYD¤ÏÇ¯´Ö6107Âæ¤òÇä¤ê´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ëÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£¥Æ¥¹¥é¤Î´Ú¹ñ¿Ê½Ð½éÇ¯ÅÙ¤è¤êÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¡£BYD¥³¥ê¥¢¤ÏºòÇ¯¾®·¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÂ¿ÌÜÅª¼Ö¡ÊSUV¡Ë¡Ö¥¢¥Ã¥È3¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÃæ·¿¥»¥À¥ó¡Ö¥·¡¼¥ë¡×¡¢Ãæ·¿SUV¡Ö¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó7¡×¤Ê¤É¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¥Á¥çÂåÉ½¤Ï2024Ç¯4·î¤ËBYD¥³¥ê¥¢ÂåÉ½¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿Åö»þ¤Ï¤½¤ì¤³¤½¡Ö°Å¹õ¡×¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£Èà¤ÏÄ¾Á°¤Þ¤Ç±Ñ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ß¥Ë¡×¤Î´Ú¹ñÁí³çËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀìÌç²È¤À¡£¥Á¥çÂåÉ½¤Ï¡ÖBYD¤ÎÇ§ÃÎÅÙÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤éÌó20¡ó¤È½Ð¤¿¡£¶È³¦¤Î¿Í°Ê³°¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉBYD¤¬²¿¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¿å½à¡£¿Íºà¤âÁÈ¿¥¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤¿¤á»ö¼Â¾å¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â6000Âæ°Ê¾åÇä¤ì¤¿¤Î¤ò¸«¤ë¤ÈËþÂ´¶¤è¤ê¤Ï¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡þ¡Ö¹çÍýÅª²Á³Ê¤Î¤¿¤á¤ËËÜ¼ÒÀâÆÀ¡ÄÇ§ÃÎÅÙ²þÁ±¤â¡×
BYD¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤¬´Ú¹ñ»Ô¾ì¤ÇÄÌ¤¸¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Þ¤ºµó¤²¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥Ã¥È3¤Î¾ì¹ç¡¢½Ð¸Ë²Á³Ê´ð½à3000Ëü¥¦¥©¥óÂæ¤Ç¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÊä½õ¶â¤ò´Þ¤á¤Ð2000Ëü¥¦¥©¥óÂæ¸åÈ¾¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¥Á¥çÂåÉ½¤Ï¡Ö¹çÍýÅª¤Ê²Á³Ê¤Ç´Ú¹ñ¿Í¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËËÜ¼Ò¤ò»ýÂ³Åª¤ËÀâÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ú¹ñ¿Í¾ÃÈñ¼Ô¤Îµ÷Î¥´¶¤âÄ¶¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊÉ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¥çÂåÉ½¤Ï¡ÖºòÇ¯BYD¥³¥ê¥¢¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤á¤°¤ê¡Ø´Ú¹ñ¤Ë½»¤àÃæ¹ñ¿Í¤À¤±¤¬Çã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤æ¤¬¤ó¤À»ëÀþ¤¬Â¿¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¹ØÆþÁØ¤Î98¡ó¤¬´Ú¹ñ¿Í¤Ç»Ä¤ê2¡ó¤À¤±¤¬³°¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·BYD¥³¥ê¥¢¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤·¤¿¡£¥Á¥çÂåÉ½¤Ï¡ÖBYD¤ÎÂ¸ºß¤òºÇÂç¸ÂÂ¿¤¯ÃÎ¤é¤»¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤âÄ¾ÀÜ¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ëµ¡²ñ¤òÂ¿¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£ÈÎÇä¤è¤ê¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤òÀè¤ËÀÑ¤àÀïÎ¬¤òÁª¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËBYD¥³¥ê¥¢¤ÏºòÇ¯¤À¤±¤ÇÁ´¹ñ¤Ë¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à29¥«½ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼16¥«½ê¤òÀßÃÖ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì35¥«½ê¤È26¥«½ê¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¡þ¡Ö¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¹¶Î¬¡Ä¡Ø¶ÄË¾¡ÙÆ³Æþ¤âÃæÄ¹´üÌÜÉ¸¡×
º£Ç¯¤ÎBYD¥³¥ê¥¢¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÈÎÇä1ËüÂæÃ£À®¤À¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¤òºòÇ¯¤è¤êºÇ¾®60¡ó¤Ï°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á2¡Á3·î¤Ë¾®·¿¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡Ö¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¡×¤ÈºòÇ¯È¯Çä¤·¤¿¥·¡¼¥ë¤Î¸åÎØ¶îÆ°¡ÊRWD¡Ë¥â¥Ç¥ë¡Ö¥·¡¼¥ëRWD¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë·×²è¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯Æâ¤Ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤âÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤Î¼ã¤¤ÁØ¤òÁÀ¤¦³Ë¿´¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤À¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤Î½Ð¸Ë²Á³Ê¤Ï2000Ëü¥¦¥©¥ó¸åÈ¾Âæ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¥Á¥çÂåÉ½¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Î¹ØÆþÁØ¤Ï20¡Á30Âå¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ë40¡Á50Âå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¼ÂÍÑÀ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ã¤¤¼Ò²ñ¿Í¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¥¸¡¼¥«¡¼¤ä¥·¥ã¥ª¥Ú¥ó¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÃæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤â´Ú¹ñ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¶¥Áè¤Ï·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤³¤ì¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¥Á¥çÂåÉ½¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÇÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Î¿þÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â´¿·Þ¡£Â¾¤ÎÃæ¹ñÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÃæ¹ñ¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤é¤ÐBYD¤Ë¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Á¥çÂåÉ½¤ÏÃæÄ¹´üÅª¤Ë¡Ö¶ÄË¾¡×¤Ê¤ÉBYD¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤â´Ú¹ñ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë·×²è¤À¡£Èà¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ï°ã¤¤¡¢BYD¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Þ¤º»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ç§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¶ÄË¾¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¡¦»º¶È¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë°Æ¤â¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£