´Ú¹ñKOSDAQ¤¬1000ÆÍÇË¡ÄÌó4Ç¯¤Ö¤ê
´Ú¹ñ¤ÎKOSDAQ»Ø¿ô¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼è°ú¾ì¤Ç1000¤òÄ¶¤¨¡¢º£Ç¯¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£22Æü¤ËKOSPI¡Ê´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡Ë¤¬Îò»ËÅª¤Ê¡Ö5000¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢KOSDAQ¤â1000¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÆâ³ô¼°»Ô¾ì¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
KOSDAQ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ1¡ó¾å¾º¤·¤¿1003¡¥9¤Ç¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë1000¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯1·î6Æü¡Ê1003¡¥01¡Ë°ÊÍè¡£
¤³¤ÎÆü¸áÁ°9»þ6Ê¬¸½ºß¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ1¡¥62¡ó¾å¾º¤Î1010¡¥00¡£³°¹ñ¿Í¤¬323²¯¥¦¥©¥ó¡¢¸Ä¿Í¤¬91²¯¥¦¥©¥ó¤òÇä¤ê±Û¤·¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢µ¡´Ø¤Ï440²¯¥¦¥©¥ó¤ÎÇã¤¤±Û¤·¡£
KOSDAQ»þ²ÁÁí³Û¾å°Ì10ÌÃÊÁ¤¬¤¹¤Ù¤ÆÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¡¼¥Ó¡¼¥¨¥ë¥Ð¥¤¥ª¡Ê8¡¥33¡ó¡Ë¡¢ECOPROBM¡Ê6¡¥88¡ó¡Ë¡¢¥ê¥¬¥±¥à¥Ð¥¤¥ª¡Ê5¡¥79¡ó¡Ë¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ê5¡¥57¡ó¡Ë¡¢¥³¡¼¥í¥ó¥Æ¥£¥·¥å¥¸¥ó¡Ê5¡¥54¡ó¡Ë¡¢¥¨¥³¥×¥í¡Ê5¡¥29¡ó¡Ë¡¢HLB¡Ê3¡¥32¡ó¡Ë¡¢¥Ú¥×¥È¥í¥ó¡Ê3¡¥15¡ó¡Ë¡¢»°ÀéÆ²À½Ìô¡Ê2¡¥5¡ó¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Æ¥ª¥¼¥ó¡Ê1¡¥68¡ó¡Ë¤Î½ç¤Ë¾å¾ºÉý¤¬Âç¤¤¤¡£
KOSPI¤Ï¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤Ç²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ0¡¥37¡ó¾å¾º¤Î5008¡¥53¡£KOSPI¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ0¡¥15¡ó¾å¾º¤Î4997¡¥54¤Ç¼è°ú¤ò³«»Ï¤·¡¢½øÈ×¤Ë5023¡¥76¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤¬459²¯¥¦¥©¥ó¡¢µ¡´Ø¤¬577²¯¥¦¥©¥ó¤ÎÇä¤ê±Û¤·¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸Ä¿Í¤Ï1031²¯¥¦¥©¥ó¤ÎÇã¤¤±Û¤·¡£
KOSPI»þ²ÁÁí³Û¾å°Ì10ÌÃÊÁ¤Î¤¦¤Á¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê2¡¥15¡ó¡Ë¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¡Ê1¡¥84¡ó¡Ë¡¢LG¥¨¥Ê¥¸¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê1¡¥58¡ó¡Ë¡¢ÅÍ»³¥¨¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê0¡¥54¡ó¡Ë¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¥Ð¥¤¥ª¥í¥¸¥¯¥¹¡Ê0¡¥33¡ó¡Ë¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»ÒÍ¥¡Ê0¡¥18¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢SK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡Ý2¡¥22¡ó¡Ë¡¢HD¸½Âå½Å¹©¶È¡Ê¡Ý0¡¥96¡ó¡Ë¡¢µ¯°¡¡Ê¡Ý0¡¥82¡ó¡Ë¡¢¸½Âå¼Ö¡Ê¡Ý0¡¥2¡ó¡Ë¤Ê¤É¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£