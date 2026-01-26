ÂìÂô¥«¥ì¥ó¡õ¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤¬¡ÖºÇ¹â¡×¡ÖÂç¹¥¤¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÊ¬¤«¤ë¡×À¸ÊüÁ÷¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¥â¥Î¤È¤Ï
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂìÂô¥«¥ì¥ó¡Ê33¡Ë¤¬¡¢·îÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë26ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¸þ°æ·Å¡Ê40¡Ë¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢B¥ê¡¼¥°´ÑÀï¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¡£Ê¿Æü¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ÎºÝ¤ÏÉ×¤È»Ò¶¡¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¼«¿È¤Ï¼«Âð¤Î¤³¤¿¤Ä¤Ç²¹¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡ÖÇ¯¤Ë¿ô²ó¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂìÂô¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¡¢1¿Í¤¬¤Í¡×¤È¶¦´¶¡£¸þ°æ¤¬¡Ö1¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤â¤¤¤¤¤è¡¢ºÇ¹â¡ªº£Æü¤ÏÀäÂÐ¥Ô¥¶Íê¤ó¤Ç¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÂìÂô¤Ï¡Ö¤¢¡ÁÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡¢¤½¤¦¡ªË½°ûË½¿©¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸þ°æ¤¬¡Ö¹¥¤¤Ê°û¤ßÊª¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥®¥ë¥Æ¥£¡¼¤Ê´¶¤¸¤Î¿©¤ÙÊª¤â½¸¤á¤Æ¡¢º£Æü¤ÏNetflix¸«¤è¤¦¤È¤«¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÂìÂô¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¡£Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡Á¡ª¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÊ¬¤«¤ë¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£