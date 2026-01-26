WBCÁ°¾¥Àï¡ª¡©CY¾Þ±¦ÏÓ¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡ÉÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥Ë¥ä¥ê¡¡ÊÆ¹ñ´ú»ý¤Ä¡ÈºÇ¶¯3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤â
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ï¡ÖGood times¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ÎÉ½¾´½â¤ò¼ê¤Ë¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ÎÂ¾¡¢ºòµ¨¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¹ñ´ú¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢¥¹¥¯¥Ð¥ë¤ÏÂ·¤Ã¤Æ3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ïºòµ¨¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¸ß¤¤¤Ë¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¥Ë¥ä¥ê¡É¤È¾Ð¤¦¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£ÂçÃ«¤âWBC¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤ÈÁ°¾¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¡ÖWBC¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£