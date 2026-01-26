¥é¥¤¥È»ÅÍÍ¤«¤éËÜ³Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¡ª¡ã¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼[¥Ð¥ó¥³¥ó]ÉôÌç¡ä¡ÚCGP¥«¡¼ÍÑÉÊÂç¾Þ2025¡Û
¡ÚCGP¥«¡¼ÍÑÉÊÂç¾Þ2025¡Û
¥Ð¥ó¥³¥ó¤Î¤Ï¤ä¤ê¤ÏÂ¿¿Í¿ô¾è¼Ö¤ä¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢ÀÑºÜÀ¤Ê¤É¥ß¥Ë¥Ð¥óÅª¤Ë»È¤¨¤ë¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¹¤È¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎÏÈÆâ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¼ý¤Þ¤ê¡¢Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÄøÎÉ¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡£¤³¤ì¤é¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¥â¥Ç¥ë¤òÂç¾Þ¤ËÁª¤ó¤À¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÊÉ¡×¤¬¡¢¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡¢·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤Ê¤É°ìÈÌÅª¤ÊÃó¼Ö¥Þ¥¹¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ëÉý2¡ßÄ¹¤µ5m°ÊÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤«ÈÝ¤«¡£¥¥ã¥Ö¥³¥ó¤À¤È¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¤ÏÁ´Ä¹Ìó5.3m¤Ê¤Î¤Ç¸·¤·¤¤¤¬¡¢¥ï¥´¥ó¥í¥ó¥°¤Ê¤éÁ´Éý1880¡ßÁ´Ä¹4840mm¤ÇÃó¼Ö¾ì¤ÎÇòÀþÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡£
Á´¹â¤¬2105mm¤ÇÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤â¾è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¥ï¥´¥ó¥í¥ó¥°¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤¬¡¢¡Ö¥â¥Ó¡¼¥Ç¥£¥Ã¥¯¥ª¥ë¥«¡×¡£¾è¼ÖÄê°÷¤¬7¿Í¤À¤«¤é¥ß¥Ë¥Ð¥ó´¶³Ð¤Ç»È¤¨¡¢´ÊÃ±¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¯¤Ç²÷Å¬¤Ê¥¯¥ë¥ÞÎ¹¤â¤³¤Ê¤»¤ë¡£
Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë²£ºÂ¤ê¥·¡¼¥È¡¢ºÇ¸åÉô¤Ë¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡¹½ÉÕ¤¤Î¥Þ¥Ã¥È¤òÇÛ¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢¥³¤Î»ú·¿¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤à¥À¥¤¥Í¥Ã¥È¤ä¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¥Þ¥Ã¥È¤òÉß¤µÍ¤á¤ë¤À¤±¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½¡£É¸½àÁõÈ÷¤Î¥·¥ó¥¯¤ÈÎäÂ¢¸Ë¤Ï¥Õ¥í¥ó¥ÈÂ¦¤Ë½¸Ìó¡£Ãæ·¿¤Î¥±¡¼¥¸¤¬ÃÖ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢ÉÕ¶á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ÉôÌç¡Û
¡ÚÂç¾Þ¡Û
¢£¡ÖÉáÃÊ»È¤¤¡×¤òºÇ½Å»ë¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼
FLEX
¡Ö¥â¥Ó¡¼¥Ç¥£¥Ã¥¯¥ª¥ë¥«¡×¡Ê515Ëü8000±ß¡Á¡Ë
¢¥¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ë¤ÏÀßÄê¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤À¤±¤Î¥ï¥¤¥É¥ß¥É¥ë¥Ù¡¼¥¹¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤È¥¯¥ë¥ÞÎ¹¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¤¥º´¶
¼¼Æâ¤Î¹¤µ¤ÈÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡ý¡£Ãæ·¿¥±¡¼¥¸¤òºÜ¤»¤ä¤¹¤¤Æþ¸ýÉÕ¶á¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤Ê¤É¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¯
¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¥ï¥´¥óGL¥í¥ó¥°¡ÊÄÌ¾Î¥ï¥¤¥É¥ß¥É¥ë¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ÀìÌçÅ¹¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬´ë²è¤«¤éÀ½Â¤¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡¢¥â¥Ó¡¼¥Ç¥£¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤È¥ì¥¸¥ã¡¼¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¡£
¢§Éý2¡ßÄ¹¤µ5m¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¼ý¤Þ¤ëÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¤¥º´¶
¢¥²£ºÂ¤ê¥·¡¼¥È¤ÎÍøÅÀ¤Ï¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¯¤¬¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£ ¥µ¥¤¥º¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î±äÄ¹¥Þ¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤È2400¡ß1700mm
¢¥¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¤«¤éµï½»¶õ´Ö¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¹â¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¥·¥ó¥¯¡£¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Ï¿½Ì¼°¤Ç¼Ö³°¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë
¢¥¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¸åÊý¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¾å¤ËÈ÷¤ï¤ë¼ýÇ¼Ãª¡£²¼¤Ë¼«Í³¤Ë°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥ì¡¼¥ë¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤ê¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ò¹â¤á¤ë
¢¥ÇØ¤â¤¿¤ì¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¥â¡¼¥É¡£ºÇ¸åÉô¤Î¥Ù¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥È¤ÏÄ·¤Í¾å¤²¼°¤Ç¡¢¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ù¥Ã¥É¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë
¡Ú¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¹¾Þ¡Û
¢£¼è¤ê²ó¤·¤Î¤¤¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤Ç5Ì¾½¢¿²¤ò¼Â¸½
¥Ð¥ó¥Æ¥Ã¥¯¿·³ã
¡ÖVR470 Type-2¡×¡Ê490Ëü4900±ß¡Á¡Ë
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤Ë8¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍ×·ï¤ò¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ë¶Å½Ì¡£¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Î¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ë¥¯¥ë¥³¥ó¤¬ÉÕ¤¡¢Ä¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
Â¿¿Í¿ô¤Ç¤Î¾è¼Ö¤È½¢¿²¡¢·Æ¤¤¡¢ÀÑºÜ¤ò1Âæ¤Ç¤³¤Ê¤»¤ë¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÀè¶î¤±ÅªÂ¸ºß¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï²ßÊª¼ÖÅÐÏ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ð¥ó¤Î³×Ì¿¡á¥Ð¥ó¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÌ¿Ì¾¡£¸½¹ÔÈÇ¤ÏÁ´¼Ö8¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡ËÅÐÏ¿¡£
¢§ÀÑ¤à¡¦·Æ¤¦¡¦¿²¤ë¡¦¾è¤ë¤ò³ð¤¨¤ë¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¹¼Ö
¢¥2¡¿3ÎóÌÜ¤ÏÁ°¸þ¤¡¢¸å¤í¸þ¤¡¿¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤ëREVO¥·¡¼¥È¤Ë´¹Áõ¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ï²¼ÃÊ¤¬2100¡ß1400mm¡¢¾åÃÊ¤¬1800¡ß1540mm¤Ç5Ì¾½¢¿²
¡Ú¥Ù¥¹¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¾Þ¡Û
¢£³«Êü´¶¤È¼ýÇ¼ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÆÈ¼«¤Î¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ¤ò²ÍÁõ
¥ì¥¯¥Ó¥£
¡Ö¥³¥Ã¥ÈCT¡×¡Ê657Ëü8000±ß¡Á¡Ë
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡á¼è¤ê²ó¤·¤Î¤è¤µ¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¼ÖÆâ¤¬¶¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ²ÍÁõ¤Ç²ò·è¡£Å·°æ¤ò¹â¤¯¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¥¿¥¦¥ó¥¨¡¼¥¹¥Ð¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹â¤µÊý¸þ¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤áFRP¤Î¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ¤ò¶âÂ°¤Î¹ü³Ê¤Ç»Ù¤¨¤ë°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤²ÍÁõÊý¼°¤òºÎÍÑ¡£¼¼Æâ¹â¤Ï1540mm¤Ë¤Ê¤êÃåÂØ¤¨¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤ÎÄ´Íý¡¢¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤¬³Ú¤Ê»ÑÀª¤Ç¹Ô¤¨¤ë¡£
¢§Å·°æ¤Ï°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤
¢¥REVO¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥È¤ò¸å¤í¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢º¸±¦¤Î²£ºÂ¤ê¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤à¥À¥¤¥Í¥Ã¥È¥â¡¼¥É¡£¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³«Êü´¶¤ÏÈ´·²
¡Ú¥Ù¥¹¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¾Þ¡Û
¢£ÆÈ¼«¤Î3D¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç¥»¥ì¥Ê¤¬¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ë
¥á¥Æ¥£¥ª
¡Ö¥é¥¯¥Í¥ë¥¹¥Æ¥¤¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¡×¡Ê391Ëü9200±ß¡Á¡Ë
3ÎóÌÜ¤ÎÄ·¤Í¾å¤²¥·¡¼¥È¤ä¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Ê¤É¤ÎÍøÅÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²÷Å¬¼ÖÃæÇñ»ÅÍÍ¤Ë¿Ê²½¡£¶¯¿Ù¤«¤Ä·ÚÎÌ¤Ê¥¢¥ë¥ßºà¤Ç½ÅÎÌÁý¤òÍÞ¤¨¤¿
8¿Í¾è¤ê¥»¥ì¥Ê¤Î2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤ò³°¤·¡¢2Îó¥·¡¼¥È¡¦5¿Í¾è¼Ö¤Ë¹½Â¤ÊÑ¹¹¡£2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ò·ó¤Í¤¿¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀß¤±¡¢Ä·¤Í¾å¤²¼°¤Î3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤È¥À¥¤¥Í¥Ã¥È¤ä¥Ù¥Ã¥É¤ò·ÁÀ®¡£²È¶ñ¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç¹½À®¡£
¢§¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÍøÊØÀ¤Ë¼ÖÃæÇñµ¡Ç½¤ò¥×¥é¥¹
¢¥3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤ÎºÂÌÌ¤ò»È¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥É¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï1920¡ß1270mm¡£¥Ù¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥È¤Î»Ù¤¨¤ä²È¶ñ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï·ÚÎÌ¤Ê¥¢¥ë¥ßºà¤Ç¹½À®
¡ÚÁ°¸å¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¾Þ¡Û
¢£Äø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Æ¤ë2¥ë¡¼¥à¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ
OMC
¡Ö¥¥ã¥é¥Ð¥óZERO¡×¡Ê664Ëü±ß¡Á¡Ë
4¥Ê¥ó¥Ð¡¼µ¬³Ê¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤ÇÁ°¸å2¥ë¡¼¥à¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È½Ä¸þ¤2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¡£³Æ¼«¤¬Äø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Æ¤Æ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤¹¤ë¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Î¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àGX¡Ê¥í¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡¿É¸½àÉý¡¿É¸½à¥ë¡¼¥Õ¡Ë¤ò»È¤¤¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Îµï½»¡¦½¢¿²¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¥ê¥ä¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ò³Ö¤Æ¤¿2¥ë¡¼¥à¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°²ÍÁõ¤ò»Ü¤·¤¿¡£
¢§µï½»¶õ´Ö¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤òÁ°¸å¤Ç³Ö¤Æ2¥ë¡¼¥à¤Ë
¢¥2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É²¼ÃÊ¤Ï1850¡ß700mm¡¢¾åÃÊ1850¡ß650mm¡£¼êÁ°¤ÎÃ±ºÂ¥·¡¼¥È¤â1850¡ß500mm¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥Ã¥É¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤ë
