¡Ø¾®·¿¸¤¤¬¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¡Ù£µÁª
¾®·¿¸¤¤ÏÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯¡¢Â¾¤Î¸¤¼ï¤è¤ê¤â¹ü¤¬ºÙ¤¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¾®·¿¸¤¤¬¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.É¨³¸¹üÃ¦±±
É¨³¸¹üÃ¦±±¤È¤Ï¡¢É¨³¸¹ü¡ÊÉ¨¤Î¤ª»®¡Ë¤¬ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾®·¿¸¤¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢½é´ü¤Îº¢¤Ë¤Ï¾É¾õ¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¼¡Âè¤Ë¾É¾õ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Êâ¹Ô¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼«ÎÏ¤ÇÊâ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¸å¤íÂ¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈß¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
2.Á°»è¹üÀÞ
ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ø²æ¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®·¿¸¤¤ÎÂ¤Î¹ü¤ÏÈó¾ï¤ËºÙ¤¯¡¢Â¾¤Î¸¤¤è¤ê¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¾¯¤·¹â¤¤¾ì½ê¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¤À¤±¤Ç¤âÁ°»è¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥¥ã¥ó¡ª¤È¹Ã¹â¤¤¶«¤ÓÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¤½¤Î¸åÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¡Ö¥¯¥¥～¥ó¡×¤ÈÌÄ¤¤¤ÆÁÊ¤¨¤ë¸¤¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¸å¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿¨¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È·ù¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ÛÊÑ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.ÁÎË¹ÊÛÊÄº¿ÉÔÁ´¾É
ÁÎË¹ÊÛÊÄº¿ÉÔÁ´¾É¤È¤Ï¡¢¿´Â¡¤Ë¤¢¤ëÁÎË¹ÊÛ¤¬²ÃÎð¤È¶¦¤ËÊÄ¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢·ì±Õ¤¬µÕÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´Â¡ÉÂ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£¾®·¿¸¤¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥Á¥ï¥ï¤ä¥¥ã¥Ð¥ê¥¢¤ÏÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤ÏÈè¤ì¤ä¤¹¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢³±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¸ÆµÛº¤Æñ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¿´ÉÔÁ´¤äÇÙ¿å¼ð¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¤Ç¤â¡Ö°ÊÁ°¤è¤êÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¸ÆµÛ¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤ØÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.µ¤´ÉµõÃ¦
µ¤´ÉµõÃ¦¤â¾®·¿¸¤¤ÎÂ¿¤¯¤¬È¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤Ê¬¡¢¶õµ¤¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È¤Ê¤ëµ¤´É¤¬ÄÙ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¸ÆµÛ¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
³±¤ä¡Ö¥¬ー¥¬ー¡×¤È¤¤¤¦°ÛÍÍ¤Ê¸ÆµÛ²»¤¬½é´ü¾É¾õ¤Ç¸«¤é¤ì¡¢½ù¡¹¤ËÀ¸³è¤¬¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ù¾ã¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£Áá´üÈ¯¸«¡¦¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê²þÁ±¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¤éÂ®¤ä¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5.»õ¼þÉÂ
¾®·¿¸¤¤ÏÂ¾¤Î¸¤¼ï¤è¤ê¤â³Ü¤Î¹¤µ¤¬¶¹¤¤¤¿¤á¡¢»õ¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë»õËá¤¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¸ý½¤ä»õÆù¤Î¼ð¤ì¡¢»õÀÐ¤È¤¤¤Ã¤¿»õ¼þÉÂ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
»õ¼þÉÂ¤Ï¸ýÆâ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÆâÂ¡¤Ë¤âÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦À¸³è½¬´·ÉÂ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é»õËá¤¤òÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¡¢Äê´üÅª¤ËÆ°Êª»õ²Ê¤Ë¶¯¤¤½Ã°å»Õ¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°ÊªÉÂ±¡¤ÇÄê´ü¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾®·¿¸¤¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÂÐºö
¾®·¿¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç°Ê²¼¤Î¹ÔÆ°¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²áÅÙ¤Ê±¿Æ° ·ã¤·¤¹¤®¤ëÆ°¤ ¹â¤¤¾ì½ê¤«¤é¤ÎÍî²¼ ¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤òÁö¤ë ÃÊº¹¤Î¾º¹ß
²áÅÙ¤Ê±¿Æ°¤Ï¿´Â¡¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ã¤·¤¹¤®¤ëÆ°¤¤ä¹â½ê¤«¤é¤ÎÍî²¼¡¢¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤òÁö¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡¢¹üÀÞ¤äÃ¦±±¤Ê¤É²ø²æ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
À¸³è´Ä¶¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ù¤ÂÐºö
ºÇ¸å¤Ë¡¢¾®·¿¸¤¤¬Êë¤é¤¹Éô²°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ù¤ÂÐºö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤òÉß¤¯ ¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥¹¥íー¥×¤òÀßÃÖ ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¼¼²¹¤òÄ´Àá¤¹¤ë
¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Ï¥Ä¥ë¥Ä¥ë³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢²ø²æ¤òÍ¶È¯¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£²ø²æ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢³ê¤ê»ß¤áÍÑ¤Î¥Þ¥Ã¥È¤äå°Ýß¤òÉß¤¡¢Å¾ÅÝ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¤È¤¤¤Ã¤¿°ì¸«¤¹¤ë¤È¹âÄãº¹¤ÎÄã¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾®·¿¸¤¤Î¾ì¹ç¤ÏÂ¹ø¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤êÍî²¼»þ¤Ë¹üÀÞ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¥¹¥íー¥×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢ÉéÃ´¤Ê¤¯°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¾®·¿¸¤¤ÏÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤¬¤æ¤¨¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤òÈ¯¾É¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÀ¸³è½¬´·¤«¤é²þÁ±¤·¡¢¾®·¿¸¤¤Î²á¤´¤¹¥¹¥Úー¥¹¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤âº£°ìÅÙ¡¢¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§»ûÏÆ´²»Ò)