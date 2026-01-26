²¬»³»Ô¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¿·Ï©Àþ¡Ö¥Ï¥ì¥Î¥ïÀþ¡Ê²¾¡Ë¡×¤Î»ö¶È·×²è°Æ¤òÈ¯É½¡¡2029Ç¯ÅÙ¤Î±¿¹Ô³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹
²¬»³»Ô¤Ï¡¢»ÔÃæ¿´Éô¤òÁö¤ëÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¿·Ï©Àþ¡Ö¥Ï¥ì¥Î¥ïÀþ¡Ê²¾¡Ë¡×¤Î»ö¶È·×²è°Æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2029Ç¯ÅÙ¤Î±¿¹Ô³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
【写真を見る】岡山市は路面電車の新路線「ハレノワ線(仮)」の事業計画案を発表　2029年度の運行開始を目指す
¿·Ï©Àþ¤ÏÌó600¥áー¥È¥ë
¿·Ï©Àþ¤Ï¡¢²¬»³»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÂç±À»ûÁ°ÅÅÄä¤«¤éÀ¾Âç»ûÄ®ÅÅÄä¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìó600¥áー¥È¥ë¤Ç»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó27¡¥4²¯±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬»³ÅÅµ¤µ°Æ»¤¬±¿¹Ô¤¹¤ëÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ï±Ä¶ÈÀÖ»ú¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤Î¡¢²¬»³»Ô¤Ï»ÔÃæ¿´Éô¤Î²óÍ·À¸þ¾å¤È¥Ï¥ì¥Î¥ï¼þÊÕ¤Î³èÀ²½¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¹ñ¤ÎÊä½õ¤ò³èÍÑ¤·¤Ä¤ÄÀ°È÷Èñ¤ä°Ý»ýÈñ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿²¬»³ÅÅµ¤µ°Æ»¤¬»ÜÀß¤ò½êÍ¤·Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¼ý»Ù¤¬ÀÖ»ú¤Î¾ì¹ç¤Ï»Ô¤¬50%¤ò»Ù±ç¤·¹õ»ú¤Î¾ì¹ç¤Ï»Ô¤Ë50%¤òÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂç¿¹²íÉ×²¬»³»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À±ØÁ°¤Ë¡Ê¿ÍÎ®¤Ê¤É¤¬¡Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î´Ä¾õ²½¤ÏÂç¤¤¯¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
ÍøÍÑµÒ¤Î¸«¹þ¤ß¤Ï¡©
²¬»³»Ô¤Ï¥Ï¥ì¥Î¥ïÁ°¤ÎÅÅÄä¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ò1Æü700¿Í¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»¤ËÄ´ººÈñ¤Ê¤É¤ò·×¾å¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£