¡Ö600Ç¯¤ÎÅÁÅý¡×ÉÇ»³¥¬¥ÞºÙ¹©¤Å¤¯¤ê¤¬ºÇÀ¹´ü ¡¡¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¼ê¤µ¤²¤«¤´¡×¤ÏÀ½ºî¤Ë5Æü¤«¤é°ì½µ´Ö¤«¤«¤ë¡Ú²¬»³¡Û
¿¿Äí»Ô¤ÎÉÇ»³¹â¸¶¤ÇÅÁÅý¹©·Ý¡¢¥¬¥ÞºÙ¹©¤Å¤¯¤ê¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤è¤½600Ç¯¤ÎÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÉÇ»³¥¬¥ÞºÙ¹©¤Ç¤¹¡£
ÇÀ´×´ü¤ÎÅß¤ËÀã·¤¤äÇØÉé¤¤¤«¤´¤Ê¤ÉÀ¸³è¤ËÉ¬¼û¤ÊÆ»¶ñ¤¬ºî¤é¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÉÇ»³ÃÏ¶è¤¬Á´¹ñ¤ÇÍ£°ì¤Î»ºÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤ò¿¦¿Í¤¬¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¼ê¤µ¤²¤«¤´¡×¤ÏÀ½ºî¤Ë5Æü¤«¤é°ì½µ´Ö¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÉÇ»³³÷ºÙ¹©À¸»º¿¶¶½²ñ¡¡Â¿µ×´ÖÀ¶»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö·Ú¤¯¤Æ¸÷Âô¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤¦¤¾¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¥¬¥ÞºÙ¹©¤Ï5·î¤Þ¤Çºî¤é¤ì¸©Æâ¤äÁ´¹ñ¤ÎÌ±·ÝÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦Å¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£