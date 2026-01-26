¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦¡ÖSnow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 3°Ì¡Ö´äËÜ¾È¡×¤òÍÞ¤¨¤¿¥È¥Ã¥×2¤Ï¡©
°áÁõ¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤È¤ÎÁêÀ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤Î¤â¡¢Í¥¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡¢»×¤ï¤º¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï12·î18Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥ÄÊÌ¡ßSnow Man¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´äËÜ¾È¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤±¤ó°ú¡£182cm¤ÎÄ¹¿È¤ÈÂÎ»éËÃÎ¨5¡ó¤ÎÆùÂÎÈþ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØSASUKE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥ó¥¹¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤âÂ¿¿ôÃ´Åö¡£ÇÐÍ¥¶È¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢7·î´ü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹¤â¹â¤¯ÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÇØ¤¬¹â¤¯´é¤¬¾®¤µ¤¯¤ÆÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¶ÚÆù¤¬¤¢¤ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÈÄ¹185cm¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¹õÈ±¥Æ¥¯¥Î¥«¥Ã¥È¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡£
4·î29Æü¸ø³«¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎºäËÜÂÀÏºÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¸µÉÒÏÓ»¦¤·²°¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊºäËÜ¤È¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÆü¾ï¤ò²á¤´¤¹¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊºäËÜ¤Î±é¤¸Ê¬¤±¤¬¸«¤É¤³¤í¡£¼ê¤Ë´À°®¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ä¡¢4»þ´Ö¤«¤«¤ëÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹¤Î¹â¤µ¡¢ºÙ¿È¤Î´¶¤¸¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿·³ã¸©¡Ë¡¢¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÅù¿È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÂ¤¬Ä¹¤¤¤Î¤ÇÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£192cm¤È¤¤¤¦¹â¿ÈÄ¹¤ÈÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¡Ö¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È ¥×¡¼¥ë¥ª¥à¡×2023Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÇ°´ê¤Î¥Ñ¥ê¥³¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖAmazon Prime Video¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¡Ø¥é¥¦¡¼¥ë On The Runway¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Instagram¤Ç¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤òÄÌ¤µ¤º¼ñÌ£¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯´¶¤¢¤ë¼Ì¿¿¤âËþºÜ¡£°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Ë¤â½Ð¤¿°µÅÝÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÇØ¤¬¹â¤¯¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¼¯»ùÅç¸©¡Ë¡¢¡ÖÆ±¤¸¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¢¤ÎµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤È´é¤Î¾®¤µ¤µ¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥ì¥Ù¥ë°ã¤¤¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³
ÊÔ¥×¥í½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï12·î18Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥ÄÊÌ¡ßSnow Man¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
3°Ì¡§´äËÜ¾È¡¿34É¼
3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´äËÜ¾È¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤±¤ó°ú¡£182cm¤ÎÄ¹¿È¤ÈÂÎ»éËÃÎ¨5¡ó¤ÎÆùÂÎÈþ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØSASUKE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥ó¥¹¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤âÂ¿¿ôÃ´Åö¡£ÇÐÍ¥¶È¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢7·î´ü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹¤â¹â¤¯ÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÇØ¤¬¹â¤¯´é¤¬¾®¤µ¤¯¤ÆÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¶ÚÆù¤¬¤¢¤ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¡§ÌÜ¹õÏ¡¡¿62É¼
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÈÄ¹185cm¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¹õÈ±¥Æ¥¯¥Î¥«¥Ã¥È¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡£
4·î29Æü¸ø³«¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎºäËÜÂÀÏºÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¸µÉÒÏÓ»¦¤·²°¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊºäËÜ¤È¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÆü¾ï¤ò²á¤´¤¹¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊºäËÜ¤Î±é¤¸Ê¬¤±¤¬¸«¤É¤³¤í¡£¼ê¤Ë´À°®¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ä¡¢4»þ´Ö¤«¤«¤ëÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹¤Î¹â¤µ¡¢ºÙ¿È¤Î´¶¤¸¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿·³ã¸©¡Ë¡¢¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÅù¿È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÂ¤¬Ä¹¤¤¤Î¤ÇÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§¥é¥¦¡¼¥ë¡¿188É¼
1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£192cm¤È¤¤¤¦¹â¿ÈÄ¹¤ÈÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¡Ö¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È ¥×¡¼¥ë¥ª¥à¡×2023Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÇ°´ê¤Î¥Ñ¥ê¥³¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖAmazon Prime Video¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¡Ø¥é¥¦¡¼¥ë On The Runway¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Instagram¤Ç¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤òÄÌ¤µ¤º¼ñÌ£¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯´¶¤¢¤ë¼Ì¿¿¤âËþºÜ¡£°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Ë¤â½Ð¤¿°µÅÝÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÇØ¤¬¹â¤¯¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¼¯»ùÅç¸©¡Ë¡¢¡ÖÆ±¤¸¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¢¤ÎµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤È´é¤Î¾®¤µ¤µ¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥ì¥Ù¥ë°ã¤¤¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³
ÊÔ¥×¥í½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)