¡ÖÆüËÜ¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤ÎÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤Î¡È¾×·â¤Î»ö¼Â¡É¤Ë³¤³°¶ÄÅ·¡Ö¤³¤Î²¦¼Ô¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡×
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±·î24Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£´¡Ý£°¤Ç°µ¾¡¡£¸«»ö¤ËÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2028Ç¯¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢U-23¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢U-21¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¡£
¡¡³¤³°¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥µ¥¤¥È¡Øgarudafansbook¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ï25Æü¡¢Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤ÎÇ¯Îð¤ò¾Ò²ð¡£Á´°÷¤¬20ºÐ°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ªÆüËÜ¤ÏU-20ÂåÉ½¤À¤±¤Ç2026Ç¯¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£ºÇÇ¯Ä¹¤ÎÁª¼ê¤Ç¤µ¤¨¡¢¤Þ¤À21ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Í½Áª¤È¤Ê¤ë2028Ç¯¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢20ºÐ°Ê²¼¤ÎÂåÉ½¤òÊÔÀ®¤·¤¿¤Î¤À¡££±ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îðº¹¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤½¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡ÖÆüËÜ¤ÏÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡×
¡Ö¼¡¤Î100Ç¯¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Èà¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤è¤êÁá¤¯¼Â¸½¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡×
¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÌÀ¤ë¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖËÜÅö¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤À¡×
¡Ö¤â¤¦ÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤³¤Î²¦¼Ô¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡×
¡Ö¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤ÏÆüËÜ¤À¡×
¡¡21ºÐ¤¹¤é¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï²þ¤á¤Æ¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£
