µÈÌî²È¡¢¥«¥ì¡¼¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤ÈÏÂÉ÷¤À¤·¡¦¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÆýÀ½ÉÊ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ÎÆé¡Öµí¥«¥ì¡¼ÆéÁ·¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
µÈÌî²È¤Ï¡¢ºòÇ¯¹¥É¾¤òÆÀ¤¿Åß¤ÎÆé¥á¥Ë¥å¡¼¡Öµí¥«¥ì¡¼ÆéÁ·¡×¤ò¡¢1·î29Æü11»þ¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎµÈÌî²ÈÅ¹ÊÞ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡Öµí¥«¥ì¡¼ÆéÁ·¡×¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢°ìÉô¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ï¤ªÄÒÊª¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¡Öµí¥«¥ì¡¼ÆéÁ·¡×¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤ÈÏÂÉ÷¤À¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÆýÀ½ÉÊ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ÎÆé¡£¥¯¥ß¥ó¤ä¥¬¥é¥à¥Þ¥µ¥é¤¬¤¦¤Þ¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ç¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÃæ¤ËÎØ³Ô¤òÈ¼¤Ã¤¿Ç»¤¤¤¦¤Þ¤µ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ÏµÈÌî²È¤ÎµíÆù¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢Æé¤Î¿©ºà¤âÈþÌ£¤·¤¯¤¹¤ë¡£¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¦¡£¤´ÈÓ¤Ï¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹É÷¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï954±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
µÈÌî²È¡áhttps://www.yoshinoya.com