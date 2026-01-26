¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNB GREY¡×¤Îº£Ç¯½Õ²Æ¿·ºî¤«¤é¡ÖMade in Japan¡×¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÈ¯Çä
¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¸òº¹ÅÀ¡É¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤·¤¿ÅÔ»ÔÀ¸³è¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNB GREY¡×¤Îº£Ç¯½Õ²Æ¿·ºî¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤ò·ë½¸¤·¤¿¡ÖNB GREY¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÈMade in Japan¡É¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò1·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î·Ç¤²¤ë¡ÈFit¡õComfort¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÃÏºî¤ê¤«¤éË¥À½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇCraftsmanship¤ò´Ó¤¤¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ÖNB GREY Crew Neck¡¿HOODIE¡×¤ÎÀ¸ÃÏ¡ÊKOBE TERRY¡Ë¤Ï¡¢¿¦¿Í¤Èµ»½Ñ¼Ô¤¬»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÊÔ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÀß·×¤«¤éÌó4Ç¯¤«¤±¤Æ´°À®¤·¤¿À¤³¦¤Ë1Âæ¤Î´ÝÊÔµ¡¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊÔ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿Î¢ÌÓÁÇºà¡£¥Ñ¥¤¥ë¤Î¥ë¡¼¥×¤¬Ä¹¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ñ¥¤¥ë¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬KOBE TERRY¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¸ÃÏ¤ËËÄ¤é¤ß¤¬¤Ç¤Æ¡¢¶õµ¤¤ÎÁØ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ï¤Ã¤È¤·¤¿Ãå¿´ÃÏ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¾å¼Á¤ÊÀ¸ÃÏ´¶¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÂµ¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ËÏÓ¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¥é¥°¥é¥ó»ÅÍÍ¤Ç¡¢¸ª¤Î¾å¤Ë¥·¡¼¥à¤¬Íè¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀÜ¤®¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÉµá¡£¿Èº¢¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò»ý¤¿¤»¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤È¿ÈÂÎ¤Î´Ö¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¡Ö´Ö¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤Î2¼ï10¥µ¥¤¥º¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¹¥¤¤ÊFit¤òÁª¤Ù¤ë¡ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£
Ë¥À½µ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥«¡¼¥Ö¤¹¤ëÀþ¤¬Â¿¤¯¡¢¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎË¥À½¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Ä¹¤µ¤â¥«¡¼¥Ö¤Î¶ñ¹ç¤âÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¥é¥¤¥óÆ±»Î¤òË¥¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï¿¦¿Í¤¬°ìÊý¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÈùÌ¯¤Ê¼ê²Ã¸º¤ÇÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éË¥¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤ì¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¡¼¥Þ¡×¤È¤¤¤¦Ë¥À½ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ë¥¤¤Âå¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢È©Åö¤¿¤ê¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬Éþ¤Î¹½Â¤¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ß¥·¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖKOBE TERRY¡×¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ï´°À®¤¹¤ë¡£
¡ÖVintage Track Jacket¡¿Pant¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÊÔ¤ßµ¡¤ò»È¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢Made in Japan¥×¥í¥À¥¯¥È¤«¤é¡¢80Ç¯Âå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¸ÃÏ¤ò¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£É½ÃÏ¤Ï¾æÉ×¤Ç¥Ï¥ê´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½À¤é¤«¤¯È©¤¢¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤Î¢ÃÏ¤¬ÆÃÄ§¤È¤Î¤³¤È¡£¿Í´Ö¤ÎÏÓ¤Î·Á¾õ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥Ñ¥¿¡¼¥óÀß·×¤ò¤·¤¿Ãå¿´ÃÏ¤ÈÆ°¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ÖNB GREY Premium Long Sleeve¡¿T¡ÝShirt¡×¤Ç¤Ï¡¢Made in Japan¤Î¥Ø¥Ó¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¡õ¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤òÄÉµá¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£É½ÃÏ¤ÈÎ¢ÃÏ¤ÇÈÖ¼ê¤Î°ã¤¦»å¤ò»È¤Ã¤ÆÊÔ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿È©¤¢¤¿¤ê¤È¡¢2¼ïÎà¤Î»å¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÀöÂõ¤·¤Æ¤â¼Ð¹Ô¤·¤Å¤é¤¤ÂÑµ×À¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£ÁÇºà¤È¥µ¥¤¥º´¶¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸¡¾Ú¤·¤ÆÆ³¤½Ð¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
NB Grey Regular Fit Crew Neck¡§2Ëü5960±ß
NB GREY Oversized Crew¡§2Ëü5960±ß
NB GREY Regular Fit Hoodie¡§2Ëü9920±ß
NB Grey Oversized Hoodie¡§2Ëü9920±ß
NB GREY Vintage Track Jacket¡§3Ëü910±ß
NB GREY Vintage Track Pant¡§2Ëü6950±ß
NB GREY Vintage Jogger Pant¡§2Ëü6950±ß
NB GREY Premium Long Sleeve¡§1Ëü4960±ß
NB GREY Premium T¡ÝShirt¡§1Ëü2980±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡áhttps://shop.newbalance.jp