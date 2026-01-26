´ÝÊ¡àÝàêÅ¹¤È¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤¬½é¥³¥é¥Ü¡¡¥Ð¥ó¥º¤¬¡È¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ê¤É¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼ÅÐ¾ì
¡¡¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢´ÝÊ¡¾¦Å¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë´ÝÊ¡àÝàêÅ¹¤È¡Ö´ÝÊ¡àÝàêÅ¹¡ß¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¥³¥é¥Ü¥Õ¥§¥¢¡×¤ò2·î1Æü¤«¤é28Æü¤Î´ü´Ö¡¢´ÝÊ¡àÝàêÅ¹Á´¹ñ12Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤É¤Á¤é¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¥³¥é¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä2¼ï
¡¡Æ±Å¹¤È¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ç½Ð¤¹¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÈÎÇä¤¬º£²ó½é¤á¤Æ¡£¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿Íµ¤¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡ÖBASIC RILAKKUMA¡×¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ä¤¤¤Á¤´¤Ê¤É¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¦¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¤Î1ÅÀÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤1Ëç¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤âÆþ¤ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Á´2¼ïÎà¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤ò1ÅÀÃíÊ¸¤Ç¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Á´2¼ï¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡Ø´ÝÊ¡àÝàêÅ¹¡ß¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¡¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡Ù1870±ß
Æ±Å¹Ì¾Êª¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤È¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÁêÀ¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ø¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤ÎÂç¹¥¤¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¡Ù1980±ß
¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Î¿©´¶¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É
¡Ø¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡Ù2200±ß
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥Ð¥ó¥º¤¬¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯
¡Ø¤Û¤Ã¤³¤ê¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ù990±ß
¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤òÅº¤¨¤Æ¡£
¡Ø¤´¤æ¤ë¤ê¥Á¥ç¥³¥Õ¥í¡¼¥È¡Ù1100±ß
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ
¡ÊC¡Ë2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤É¤Á¤é¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¥³¥é¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä2¼ï
¡¡Æ±Å¹¤È¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ç½Ð¤¹¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÈÎÇä¤¬º£²ó½é¤á¤Æ¡£¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿Íµ¤¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡ÖBASIC RILAKKUMA¡×¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ä¤¤¤Á¤´¤Ê¤É¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡Ø´ÝÊ¡àÝàêÅ¹¡ß¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¡¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡Ù1870±ß
Æ±Å¹Ì¾Êª¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤È¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÁêÀ¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ø¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤ÎÂç¹¥¤¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¡Ù1980±ß
¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Î¿©´¶¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É
¡Ø¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡Ù2200±ß
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥Ð¥ó¥º¤¬¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯
¡Ø¤Û¤Ã¤³¤ê¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ù990±ß
¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤òÅº¤¨¤Æ¡£
¡Ø¤´¤æ¤ë¤ê¥Á¥ç¥³¥Õ¥í¡¼¥È¡Ù1100±ß
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ
¡ÊC¡Ë2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.