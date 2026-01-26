·§ËÜ¸©±Ä½»Âð¤ò»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤´Ö¼è¤ê¤Ë¡¡ÂÐÌÌ¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢ÉÕ¤¡¡¡ÖÎµ¼ØÊ¿ÃÄÃÏ¡×¤Î4¸Í¡¡2·î6Æü¤«¤é¿½¹þ¼õÉÕ
·§ËÜ¸©¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¸©±Ä½»Âð4¸Í¤ò¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤´Ö¼è¤ê¡¦ÀßÈ÷¤Ë²þ½¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²þ½¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èÂÓ»³¤Ë¤¢¤ëÎµ¼ØÊ¿ÃÄÃÏ¤Î4¸Í¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢1·î21Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤¬È¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢1¸Í¤¢¤¿¤ê470Ëü±ß¤ÎÍ½»»¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÂÐÌÌ¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢¤¬È÷¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¸© ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¸«¼é¤ê¤¬¤Ç¤¤ëÂÐÌÌ¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¼×²»À¤Î¹â¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡×
¸©¤Ï¸©Ì±¤¬»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤ËÌ´¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤Ï¸©±Ä½»Âð¤Ø¤ÎÆþµïÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ç¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤Î¼õÉÕ¤Ï2·î6Æü¤«¤é¤Ç¤¹¡£