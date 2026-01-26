RKK

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½ÐÄ¾¤·Â¼Ä¹Áªµó¡¡Á°¿¦ÇÔ¤ì¡¢¿·¿Í¤¬ÅöÁª¡¡·§ËÜ¸©µåËáÂ¼

½éÅöÁª¤·¤¿Âç´ä»á¤Ï¸µ¸©¿¦°÷¤Ç¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÄäÂÚ¤·¤¿Â¼¤ÎÀ¯¼£¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤ÈÁÊ¤¨¡¢1000É¼¤¢¤Þ¤ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ã³«É¼·ë²Ì¡äÅêÉ¼Î¨82.96¡ó
Âç´äÄ÷°ì»á¡Ê62¡ËÌµ¡¦¿·¡¡1060
¾¾Ã«¹À°ì»á¡Ê63¡ËÌµ¡¦Á°¡¡772
²ÃÇ¼°ìÏº»á¡Ê52¡ËÌµ¡¦¿·¡¡49

½éÅöÁª¤·¤¿Âç´äÄ÷°ì»á¡ÖÃ¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤Â¼¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤­¤Ç¤¢¤ë¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×

º£²ó¤ÎÁªµó¤Ï2025Ç¯12·î¡¢Á°¤ÎÂ¼Ä¹¡¢¾¾Ã«¹À°ì»á¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Â¼µÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾¾Ã«»á¤¬¼­¿¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

µÄ²ñ¤ÈÂÐÎ©¤·¤¿¾¾Ã«»á¤Ï¡¢µÄ²ñ¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Â¼¤ÎÀ¯¼£¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬µÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

ÅöÁª¤·¤¿Âç´ä»á¤Ï¡¢26Æü¡¢ÁáÂ®¡¢ÅÐÄ£¤·¡¢Â¼Ä¹¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£