¥ä¥¯¥ë¥ÈµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÂ¼¾å½¡Î´¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ö²é¿Å¾¨ÃÀ¡×¤Ê¤É½ñ¤ÎÂ£Äè¡¡ÀÄÌÚGM¡Ö¥·¥«¥´¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡×
¡¡ËèÆü½ñÆ»Å¸¿³ºº²ñ°÷¤Î½ñ²È¡¦¶â»ÒÂçÂ¢»á¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈµåÃÄ»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¡¢½ñ¤ÎÂ£Äè¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö±í¡×¡¢ºòµ¨¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö·þÅÚ½ÅÍè¡×¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å¤Î±þ±ç²Î¤Î²Î»ì2¼ïÎà¡¢Â¼¾å¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ç¤¢¤ë¡Ö²é¿Å¾¨ÃÀ¡×¤¬½ñ¤«¤ì¤¿½ñ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¶â»Ò»á¤Ï¡ÖÂ¼¾åÁª¼ê¤´ËÜ¿Í¤«¤é¡È²é¿Å¾¨ÃÀ¡É¤È½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÂåÉ½¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÀÄÌÚÀë¿ÆGM¤Ï¡Ö¡ÊÂ¼¾å¤¬¡Ë¤³¤ì¤ò¡È¥·¥«¥´¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¡Ö¡ÊÂ¼¾å¤Ë¤Ï¡ËËþÂ¤¤¤¯Ìîµå¿ÍÀ¸¤òÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ¿Í¤¬ËþÂ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¡£°ìÀ¸·üÌ¿Ìîµå¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡Ê¤Û¤·¤¤¡Ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚGM¼«¿È¤â¸½Ìò»þÂå¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ç¤¢¤ëGLAY¤Î¡ÖBELOVED¡×¤Î²Î»ì¤¬½ñ¤«¤ì¤¿½ñ¤òÂ£Äè¤µ¤ì¡ÖºÇ¶á°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¼«Âð¤Ë¡Ë¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¤¤¤¦¶â»Ò»á¤Ï¡Ö¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òº£¤Þ¤Ç¹âÄÅ¡ÊÁ°¡Ë´ÆÆÄ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉËÍ¤¬½ñ¤±¤¿¤é¡×¤ÈÇ®Ë¾¤·¡¢ÀÄÌÚGM¤Ï¡ÖµåÃÄ¤È¶¨µÄ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£