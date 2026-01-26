¶¿¤Ò¤í¤ß¡ß½©µÈµ×Èþ»Ò¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥¹¥¿¡¼2¿Í¤Î¿ð¡¹¤·¤¤±éµ»¡ª ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÀª¤¤¤È±éµ»ÎÏ¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤¿¡Ö¤µ¤é¤Ð²Æ¤Î¸÷¤è¡×
±ÒÀ±·à¾ì¤Ç¤Ï2·î¤Ë¡¢¡Ø¥¯¥ß¥³¤¬Áª¤Ö¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¯¥ß¥³¡Á½©µÈµ×Èþ»ÒÈëÂ¢·æºîÁª¡Á¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢½÷Í¥¡¦½©µÈµ×Èþ»Ò¤¬»³º¬À®Ç·´ÆÆÄ¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¡¢1970Ç¯Âå¤ÎÀÄ½Õ±Ç²è3ºîÉÊ¤È¡¢Èà½÷¤¬È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ò¡¢µ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø½÷Í¥¤Ï¸ì¤ë ½©µÈµ×Èþ»Ò Á°ÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤ÈW¼ç±é¤·¤¿¡Ö¤µ¤é¤Ð²Æ¤Î¸÷¤è¡×(1976Ç¯)¤À¡£
±óÆ£¼þºî¤Î¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Î¡Ö¤µ¤é¤Ð²Æ¤Î¸÷¤è¡×¤Ï¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î±Ç²è½é¼ç±éºî¡£¶¿¤ÈÈà¤Î¿ÆÍ§¤ò±é¤¸¤¿Àî¸ý¸ü¤ÎÆó¿Í¤¬¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯½©µÈ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í§¾ð¤È°¦¾ð¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë»°³Ñ´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¶¿¤Ï¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Ï½©µÈ¤È¤Ä¤¹ç¤¦¤¬¡¢Îø¤ËÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀî¸ý¤ËÈà½÷¤ò¾ù¤ëÀÄÇ¯¤ò¡¢¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤Ë±é¤¸¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¢£²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê±éµ»¤Ë¤âÃíÌÜ
1972Ç¯¤Ë¡ØÃË¤Î»Ò½÷¤Î»Ò¡Ù¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°ìÌö¥¢¥¤¥É¥ëÅª¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¶¿¤Ò¤í¤ß¤À¤¬¡¢¸µ¡¹Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿·¡¦Ê¿²ÈÊª¸ì¡×(1972Ç¯)¤ÎÊ¿·ÐÀ¹Ìò¤ÇÀè¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ±éµ»ÎÏ¤Ç¤âÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÀ¾¾ë½¨¼ù¡¢Ìî¸ý¸ÞÏº¤È¶¦¤Ë¡Ø¿·¸æ»°²È¡Ù¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢²Î¼ê³èÆ°¤ÎÊý¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¤µ¤é¤Ð²Æ¤Î¸÷¤è¡×¤Ç¤Î¹¥±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢»³º¬À®Ç·´ÆÆÄ¤È¡Ö¤ª¤È¤¦¤È¡×(1976Ç¯)¡¢¡ÖÆÍÁ³¡¢Íò¤Î¤è¤¦¤Ë¡×(1977Ç¯)¡¢¡Ö¥ï¥Ë¤ÈóÀÌ¹¤È¤ª¤Ã¤È¤»¤¤¡×(1977Ç¯)¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥¯¥é¥Ã¥Á¡×(1978Ç¯)¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢±Ç²èÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤â³ÎÎ©¡£¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥à¡¼°ìÂ²¡×(1977Ç¯)¤Ç¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î±Ç²èÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¿ð¡¹¤·¤¤±éµ»¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¢£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤¿½©µÈµ×Èþ»Ò¤âÉ¬¸«
°ìÊý¤Î½©µÈµ×Èþ»Ò¤Ï¡¢Æ£ÅÄÉÒÈ¬´ÆÆÄ¤ÈÁÈ¤ó¤À¡ÖÀÖ¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡×¡¢¡ÖËå¡×¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥¸¥ó¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×(¤¤¤º¤ì¤â1974Ç¯)¤Î²ÎÍØ±Ç²è3ºîÉÊ¤Ë¼ç±é¡£¤½¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÈÀ®½Ï¤·¤¿ÆùÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ËÈà½÷¤¬¼ç±é¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¶¿¤È¶¦±é¤·¤¿¡Ö¤µ¤é¤Ð²Æ¤Î¸÷¤è¡×¤È¡ÖÆÍÁ³¡¢Íò¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Î2ºîÉÊ¤È¡¢Åö»þCM¤ÇÈþ¾¯Ç¯¤Ö¤ê¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿º´Æ£Í¤²ð¤È¶¦±é¤·¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¥Í¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¡¡¿¿²Æ¤ÎÎø¡×(1976Ç¯)¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÆÍÁ³¡¢Íò¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Ç¤Ï¶¿¤¬±é¤¸¤¿ÌµÅ´Ë¤¤Ç¸ÉÆÈ¤ÊÀÄÇ¯¤ÈÆ±À³¤¹¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´Ç¸î»Õ¤ò¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¥Í¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¡¡¿¿²Æ¤ÎÎø¡×¤Ç¤Ïº´Æ£Ê±¤¹¤ë¼õ¸³À¸¤È¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎÎø¤ËÍî¤Á¤ë²á·ãÇÉ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤ò±é¤¸¤¿¡£
Åö½é¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ò¼Ð¤Ë¸«¤¿¡¢Åö»þ¤Î"¥·¥é¥±À¤Âå"¤Î¼ã¼Ô¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢»³º¬´ÆÆÄ¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À3ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¡£Èþ¤·¤µ¤Ë¤âËá¤¤¬¤«¤«¤ê¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿»³º¬À®Ç·´ÆÆÄ¤Ï¡¢À¾¾ë½¨¼ù¼ç±é¤Î¡Ö°¦¤ÈÀ¿¡×(1974Ç¯)¤òÂç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡¢1970Ç¯Âå¤Î¾¾ÃÝÀÄ½Õ±Ç²è¤Î´ú¼ê¡£Âè19²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ð²Æ¤Î¸÷¤è¡×¤È¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¥Í¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¡¡¿¿²Æ¤ÎÎø¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤ÎÀª¤¤¡¢½©µÈµ×Èþ»Ò¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢»³º¬´ÆÆÄ¤Î±ß½Ï¤·¤¿±é½ÐÎÏ¡£¤½¤ì¤é¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¡¢º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç½¼Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
