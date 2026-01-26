TWICE¥¸¥Ò¥ç¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä¡È¤Ø¤½¥Á¥é¡É¥³¡¼¥ÇÈäÏª¡ÖÊ¢¶Ú¤¬åºÎï¡×¡Ö¤¯¤Ó¤ìÀ¨¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡Û´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤Î¥¸¥Ò¥ç¡ÊJIHYO¡Ë¤¬1·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤KPOPÈþ½÷¡Ö¤¯¤Ó¤ìÀ¨¤¤¡×ÈþÊ¢¶Úµ±¤¯¡È¤Ø¤½¥Á¥é¡É¥³¡¼¥Ç
¥¸¥Ò¥ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢¤Ø¤½¤ò¥Á¥é¥ê¤È¸«¤»¤¿¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¶À±Û¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤¬åºÎï¡×¡Ö¤¯¤Ó¤ìÀ¨¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë»Ñ¡×¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡×¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤â»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¥¸¥Ò¥ç¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¢¡¥¸¥Ò¥ç¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
