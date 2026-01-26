¡ÈË´¤·»¤ÎÃÂÀ¸Æü¡É¤òÀÅ¤«¤Ë½Ë¤Ã¤¿Ëå¡¡¸Î¥à¥ó¥Ó¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¡Ö·»Ëå¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ò¸ø³«
ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¡¦¥à¥ó¥Ó¥ó¤µ¤ó¤Î¼ÂËå¤Ç¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Billlie¤Î¥à¥ó¡¦¥¹¥¢¤¬·»¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÀÅ¤«¤Ë½Ë¤Ã¤¿¡£
1·î26Æü¡¢¥à¥ó¡¦¥¹¥¢¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î·»¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥à¥ó¡¦¥¹¥¢¡¢¥à¥ó¥Ó¥ó¤µ¤ó¤È¡Ö·»Ëå¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥à¥ó¡¦¥¹¥¢¤È¥à¥ó¥Ó¥ó¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥à¥ó¥Ó¥ó¤µ¤ó¤ÏËå¤Î¥à¥ó¡¦¥¹¥¢¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¡¢Í¥¤·¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¶»¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥Á¥§¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Á2¿Í¤È¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢VIVIZ¤Î¥·¥ó¥Ó¤Ï¡Ö2¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥à¥ó¥Ó¥ó¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯4·î19Æü¡¢25ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡þ¥à¥ó¥Ó¥ó¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1998Ç¯1·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2006Ç¯¤ËÅìÊý¿Àµ¯¤Î¡ØÉ÷Á¥¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¡¢¥æ¥ó¥Û¤Î»ÒÌò¤Ç¤¢¤ë¡È¥ê¥È¥ëÅìÊý¿Àµ¯¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò-Boys Over Flowers¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥Ü¥à¤Î»ÒÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£2016Ç¯¤ËASTRO¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø½½È¬¤Î½Ö´Ö¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë±éµ»¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£Ëå¤Î¥à¥ó¡¦¥¹¥¢¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Billlie¡Ê¥Ó¥ê¡¼¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£2023Ç¯4·î19Æü¡¢ÆÍÁ³¤ÎÈáÊó¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£µýÇ¯25ºÐ¡£