EIGHT-JAM¡¢¥×¥í¤¬Áª¤Ö¡Ö2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È10 ¥À¥ó¥¹ÊÔ¡×3ÁÈÁ´°÷¤¬Snow ManÁª½Ð¡ÄXG¡¦BE:FIRST¡¦HANA¤é¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ú¥È¥Ã¥×10°ìÍ÷¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡Û2026Ç¯1·î25ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖEIGHT-JAM¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë11»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤òÆÈ¼«ÌÜÀþ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥×¥í¤¬Áª¤ÖÇ¯´Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È10 ¥À¥ó¥¹ÊÔ¡×¤òÊüÁ÷¡£¥À¥ó¥¹¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥í¤¬Áª¤ÖÇ¯´Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È10¶Ê¡×¤òÊüÁ÷¡£º£²ó¤Ï¡Ö2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È10 ¥À¥ó¥¹ÊÔ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×s**t kingz¡¢Ý¯ºä46¡¦Æü¸þºä46¡¦ÃæÅç·ò¿Í¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿¶ÉÕ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿¶ÉÕ»Õ¡¦¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎTAKAHIRO¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤ä¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤ÆVaundy¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤æ¤º¤ÎMV½Ð±é¤ä¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎCM¿¶ÉÕ¡¦½Ð±é¤Ê¤É³èÌö¤ò¹¤²¤ëyurinasia¤Î3ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤Ç2025Ç¯¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£
º£²ó3ÁÈ¤¬Áª½Ð¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡ÈÈï¤ê¡É¤¬Â¿¤¯È¯À¸¡£Snow Man¤Ï¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤òs**t kingz¤¬5°Ì¤Ë¡¢¡ÖBOOST¡×¤òyurinasia¤¬4°Ì¤Ë¡¢TAKAHIRO¤¬5°Ì¤ËÁª½Ð¤·¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¿¶ÉÕ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤»¤ë¹â¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËAyumu Imazu¤Î¡ÖHOWL¡×¤Ï3ÁÈÁ´°÷¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡£ËÜ¿Í¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¿¶ÉÕ¤Þ¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëAyumu¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
10°Ì ¡§¡ÖJ.O.K.E.R.¡×MAZZEL
¿¶ÉÕ¡§KAITA¡ÊRHT.¡Ë
¡Ö¡ØJ.O.K.E.R.¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤«¤±¤¿¥È¥é¥ó¥×¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤¹¤ëÆ°¤¤¬±Ô¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¡Êkazuki¡Ë¡×
9°Ì¡§¡ÖGnarly¡×KATSEYE
¿¶ÉÕ¡§Sohey Sugihara¡¦Grant Gilmore¡¦Sienna Lalau
¡Ö¹ø¿¶¤ê¤ä¶»²ó¤·¤Ê¤É¡¢¹¶¤á¤¿²¤ÊÆ´¶¤Î¶¯¤¤¿¶ÉÕ¤¬°õ¾ÝÅª¡£¡Êshoji¡Ë¡×
8°Ì¡§¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×CANDY TUNE
¿¶ÉÕ¡§SACO MAKITA
¡Ö¡Ø¤±¤É ¤À¤±¤É¡Ù¤Î¿¶ÉÕ¤Ï¤³¤ì°Ê³°¤Ê¤¤¡ª¡ª½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Ës**t kingz¤Ï¤³¤³¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÊOguri¡Ë¡×
7°Ì ¡§¡ÖROSE¡×HANA
¿¶ÉÕ¡§MiQael¡¦GENTA YAMAGUCHI¡¦CHANMINA
shoji¤Ï¡Ö²£°ìÎó¤«¤é°Ï¤à¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎ®¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¡¼¥º¤ä¹½À®¤Ç¸«»ö¤Ë¡Ø²Ö¡Ù¤òÉ½¸½¡×¤È²òÀâ¡£¥µ¥Ó¤Î¿¶ÉÕ¤Ï¡Ö½÷ÀÅª¤ÊÆ°¤¤È¥ì¥²¥¨¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÆ°¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¸«»ö¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
6°Ì¡§¡ÖOKP Cipher¡×¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£
¿¶ÉÕ¡§akane
¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡£¡Ö°ìÀÚ¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ°¤«¤º½ÄÆ°²è¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥À¥ó¥¹¡Êkazuki¡Ë¡×
5°Ì¡§¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×Snow Man
¿¶ÉÕ¡§Macoto¡ÊRHT.¡Ë¡¦ReiNa¡ÊRHT.¡Ë
Æ°¤¤È¤·¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¸À¤¨¤ë¿¶ÉÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤½¤ì¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤âSnow Man¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Æ±¤¸¿¶ÉÕ¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²»³Ú¤ÎÎ®¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡£¡Êshoji¡Ë
4°Ì¡§¡Ölike JENNIE¡×JENNIE
¿¶ÉÕ¡§We Dam Boyz¡ÊINGYOO KIM¡õVata¡Ë¡õ박은총
BLACKPINK¡¦JENNIE¡Ê¥¸¥§¥Ë¡¼¡Ë¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¡£TikTok¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤ÇÊ¿¶Ñ2²¯3000Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£NOPPO¤Ï¡Ö¶¯¤¤¥Ó¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅÁ¤ï¤ëÆ°¤¤ÈÈ´¤¤ÎÆ°¤¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬¥¹¥´¤¤¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
3°Ì¡§¡ÖHOWL¡×Ayumu Imazu
¿¶ÉÕ¡§Ayumu Imazu
¼«¿È¤Çºî»ìºî¶Ê¤«¤é¥À¥ó¥¹¤Î¿¶ÉÕ¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£Oguri¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ayumu¤¯¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡£Æ°¤Åª¤Ë¤Ï¤¿¤À²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¯¤À¤±¤À¤±¤É¡¢ÂÎ¤Î¸Ç¤áÊý¡¦¥Ý¡¼¥º¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¤Ã¤³¤è¤¯Ì¥¤»¤ë¤Î¤ÏÁêÅöÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
2°Ì¡§¡ÖStare In Wonder¡×BE:FIRST
¿¶ÉÕ¡§SOTA¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¦KAITA¡ÊRHT.¡Ë¡¦ReiNa¡ÊRHT.¡Ë
¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢1¶Ê¤ÎÃæ¤Ç6¤Ä¤Î¥À¥ó¥¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡ÊNOPPO¡Ë¡£¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¦¥¹¡¦¥¯¥é¥ó¥×¡¦¥¿¥Ã¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤â¡ÖBE:FIRST¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿§¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¡ÖGALA¡×XG
¡Ö¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÇÌ¥¤»¤ëÎ®¤ì¤ë¹½À®¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡¿´é¤Î¼þ¤ê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëVoguing¿¶¤ê¤È¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ÊOguri¡Ë¡×¡ÖÉáÄÌ¤ÏÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì¥¤»¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÊâ¤¯¤À¤±¤Î¿¶ÉÕ¤ò¸«¤Æ³¤³°¤ÎVogue³¦·¨¤¬¤Ö¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡ª¡Êshoji¡Ë¡×
10°Ì¡§¡ÖOKP Cipher¡×¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£
¿¶ÉÕ¡§akane
s**t kingz¤â6°Ì¤ËÁª½Ð¡£¡ÖÁ°¸å¤Ç³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¿¶¤ê¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë´¶¤¸¤ë¿¶ÉÕ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Æ¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤â¥¥ì¤è¤¯ÍÙ¤ëÆ°²è¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤âµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
9°Ì¡§¡ÖHOWL¡×Ayumu Imazu
¿¶ÉÕ¡§Ayumu Imazu
s**t kingz¤â3°Ì¤ËÁª½Ð¡£¡Ö¥«¥Î¥ó¡Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤·Æ±¤¸Æ°¤¤ò¤¹¤ë¡ËÅª¤Ê¹½À®¤Ç¡¢¶Ê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬ÂÎ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
8°Ì¡§¡ÖDANGER¡×MAZZEL
¿¶ÉÕ¡§KAITA¡ÊRHT.¡Ë¡õRAN¡¦SEITO¡ÊMAZZEL¡Ë
¡ÖºÙ¤«¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä²»¤Î¼è¤êÊý¤¬¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥ì¥Ù¥ë¡×
7°Ì¡§¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¿¥À¥ó¥µ¡¼¡§Î¶¤ÈÍ¦ÂÀ
REAL AKIBA BOYZ¤ÎÎÃµÜ¤¢¤Ä¤¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¢¥Ë¥½¥ó¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¢¤¤Ð¤Ã¤«¡Á¤Î¡×¡£yurinasia¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¿¶ÉÕ¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤ËÃíÌÜ¤·¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤³¤ì¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡£ÀäÂÐÎ®¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¿¡¼¥ó¤ÇÎ®¤ì¤ë´ñÀ×¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
6°Ì ¡§¡ÖROSE¡×HANA
¿¶ÉÕ¡§MiQael¡¦GENTA YAMAGUCHI¡¦CHANMINA
s**t kingz¤â7°Ì¤ËÁª½Ð¡£yurinasia¤ÏËÁÆ¬¤Î¿¶ÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Øé¬é¯¡Ù¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¾¥¯¥Ã¤È¤¹¤ë¤Û¤ÉåºÎï¡£¼êÀè¤ÎÆ°¤¤Ç¡ØÛù¡Ù¤Þ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
5°Ì¡§¡Ö²ø½Ã¡×¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡¿¥À¥ó¥µ¡¼¡§Runa Miura
¡ÖSAKANAQUARIUM 2025 ¡È²ø½Ã¡É¡×¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡È»³¸ý°ìÏº¤Î¤¦¤Á¤Ê¤ë²ø½Ã¡É¤È¤·¤ÆRuna Miura¤¬È´Å§¡£¡Ö2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È10¶Ê¡×¤Ç¤âÄÕÃ«¹¥°ÌÃÖ¤ÈÀîÃ«³¨²»¤¬1°Ì¤ËÁª½Ð¤·¤¿Æ±¶Ê¤¬¥À¥ó¥¹¤Ç¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Öµ¯ÍÑ¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£»ä¤â¤³¤Î¶Ê¤ÇÍÙ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¥³¥ì¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤â¤¦»ä¤ÏÍÙ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç²ø½Ã¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¡ÄÍÙ¤ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤½¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤â¤¹¤´¤¤¡×
4°Ì¡§¡ÖBOOST¡×Snow Man
¿¶ÉÕ¡§Ryusei harada
yurinasia¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤Î¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¤Î¿¶ÉÕ¡£¡ÖºÂ¤ë¿¶ÉÕ¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤³¤ÎÄ©ÀïÅª¤ÊÆ°¤¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥¹¥´¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Í·¤Ó¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï·ë¹½Í¦µ¤¤¬¤¤¤ë¿¶ÉÕ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
3°Ì¡§¡ÖGILA GILA feat. JP THE WAVY, YZERR¡×BMSGÁªÈ´¥Á¡¼¥à
¿¶ÉÕ¡§SOTA¡ÊBE:FIRST¡Ë
²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥À¥ó¥¹´ë²è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Ç¡£SOTA¡¦SHUNTO¡¦RYUHEI¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¢Aile The Shota¡¢RAN¡¦SEITO¡¦RYUKI¡¦TAKUTO¡ÊMAZZEL¡Ë¤¬»²²Ã¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Á´°÷¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÉáÃÊÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ãÄ°¤³¤¨¤Ê¤¤²»¤âÆ°¤¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°¦¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¡§¡Ö¥Ê¥ë¥È¥À¥ó¥¹¡×FzÊ´»Ò
Ãæ¹ñÈ¯¾Í¤ÎÆ°¤¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¡£Ãæ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬Ì¡²è¡ÖNARUTO -¥Ê¥ë¥È-¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ê¥ë¥È¥À¥ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¤Ï°ìÄê¤Î¥ê¥º¥à¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¾åÈ¾¿È¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿¶ÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ËÆñÅÙ¤Î¹â¤¤¥À¥ó¥¹¡×
1°Ì¡§¡ÖGALA¡×XG
¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥À¥ó¥¹¤ä¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Ê¤ÉÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¹½À®¤âÌÌÇò¤¤¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤ÈÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëXG¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ê¼ÂÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
10°Ì¡§¡Ölike JENNIE¡×JENNIE
¿¶ÉÕ¡§We Dam Boyz¡ÊINGYOO KIM¡õVata¡Ë¡õ박은총
s**t kingz¤â4°Ì¤ËÁª½Ð¡£¡Ö¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎJENNIE¤µ¤ó¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤«¤º¤·¤Æ¸«¤»ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤»»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤Ë¸Ä¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¼êË¡¤¬¸«»ö¡×
9°Ì¡§¡ÖPLAY¡×¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¨¥¯¥Þ¥ó¡¿¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ
¿¶ÉÕ¡§¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¨¥¯¥Þ¥ó
2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«²ñ¼°¤Î±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ´ÆÆÄ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¨¥¯¥Þ¥ó¤¬¿¶ÉÕ¡¦ÉñÂæ¡¦°áÁõ¤òÃ´Åö¤·¤¿ºîÉÊ¤Î½é³¤³°¸ø±é¤¬Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö6Ëüµå¤ÎÎÐ¥Ü¡¼¥ë¤¬¹ß¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤¬ÍÙ¤ê¶¸¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï»ë³ÐÅª¾×·â¡ª¡ª¡×
8°Ì¡§¡ÖHOWL¡×Ayumu Imazu
¿¶ÉÕ¡§Ayumu Imazu
s**t kingz¤¬3°Ì¡¢yurinasia¤¬9°Ì¤ÈÁ´°÷¤¬Áª½Ð¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ê¡¼¥ó¡ª¡ª¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Îºî¤êÊý¤¬ÀäÉÊ¡£»ß¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç1Ëç¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×
7°Ì¡§¡ÖGnarly¡×KATSEYE
¿¶ÉÕ¡§Sohey Sugihara¡¦Grant Gilmore¡¦Sienna Lalau
s**t kingz¤â9°Ì¤ËÁª½Ð¡£¡ÖÕ»¤Ó¤ÎÁ´¤¯¤Ê¤¤¡¢¹¶¤á¹¶¤á¤Î¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¤Ë°µ´¬¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Ç®¤¤¡ª¡ª¡×
6°Ì¡§¡Ö¥Ê¥ë¥È¥À¥ó¥¹¡×FzÊ´»Ò
yurinasia¤â2°Ì¤ËÁª½Ð¡£¡Ö2025Ç¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¥À¥ó¥¹¡£ÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿Æ°¤¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂç²½¤±¤·¤¿°ïÉÊ¡×
5°Ì¡§¡ÖBOOST¡×Snow Man
¿¶ÉÕ¡§Ryusei harada
yurinasia¤â4°Ì¤ËÁª½Ð¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢À©ºî¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ä¸«¤»Êý¤¬¸«»ö¡£³Æ¼«¤ÎÉð´ï¤òºÇÂç¸Â¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×
4°Ì¡§¡ÖThe Perfect Human¡×avex ROYALBRATS
¿¶ÉÕ¡§Larkin Poynton Olabarria
¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÖD.LEAGUE¡×½êÂ°¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤ÇNew Style HIPHOP¤ÈR¡õB¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¡Ö¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤àÉ÷»É¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÀ¤³¦´Ñ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¶ÛÇ÷´¶¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿°ìºî¡×¡£
3°Ì¡§¡ÖGILA GILA feat. JP THE WAVY, YZERR¡×BMSGÁªÈ´¥Á¡¼¥à
¿¶ÉÕ¡§SOTA¡ÊBE:FIRST¡Ë
yurinasia¤â3°Ì¤ËÁª½Ð¡£¡Ö²»¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤ÎÀºÅÙ¤¬ËÜÅö¤Ë¹â¤¯¤Æ²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬°µÅÝÅª¡£1¥»¥ó¥ÁÃ±°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1¥ß¥êÃ±°Ì¤ÇÂ¬¤ì¤ëÌÜÀ¹¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×
2°Ì¡§¡ÖKeep Me Satisfied¡×Jungle
¿¶ÉÕ¡§Shay Latukolan
¥í¥ó¥É¥ó½Ð¿È¥Ð¥ó¥É¡¦Jungle¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥í¥¤¥É¤¬MV¤òÀ©ºî¡£¡Ö¥é¥¤¥ó¡¢»ß¤Þ¤êÊý¡¢ÂÀè¤ÎÈþ¤·¤µ¡£Á´¤Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£¥À¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë´ðËÜ¤ÎÆ°¤¤¬Æþ¤ê¤Ä¤Ä¤â³ÑÅÙ¤Îºî¤êÊý¤Ê¤É¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÆµÛ¤ÈÉ½¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤âºÇ¹â¤Ë¥Ö¥®¡¼¤Ç¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¡×¡£
1°Ì¡§¡ÖAbracadabra¡×¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬
¿¶ÉÕ¡§Parris Goebel
¡Ö·àÃæ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥¬¥¬¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¹âµé¥À¥ó¥µ¡¼¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤ËÎ©¤Á¡¢Æ±¤¸¿§¤Î°áÁõ¡¢Æ±¤¸µ÷Î¥´¶¡£¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤ä±ÇÁüÊÔ½¸¤Ç¤â¤Ã¤È¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¸½Âåµ»½Ñ¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ·à¾ìÅª¤Ë¡Ø¸Ê¡Ù¤òÉð´ï¤Ë¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ç°µÅÝ¤¹¤ëÀ¨¤Þ¤¸¤µ¡ª¡ª¸½Âå¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¹³¡¢¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡EIGHT-JAM¡¢¥×¥í¤¬Áª¤Ö¡Ö2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È10 ¥À¥ó¥¹ÊÔ¡×È¯É½
Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥í¤¬Áª¤ÖÇ¯´Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È10¶Ê¡×¤òÊüÁ÷¡£º£²ó¤Ï¡Ö2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È10 ¥À¥ó¥¹ÊÔ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×s**t kingz¡¢Ý¯ºä46¡¦Æü¸þºä46¡¦ÃæÅç·ò¿Í¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿¶ÉÕ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿¶ÉÕ»Õ¡¦¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎTAKAHIRO¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤ä¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤ÆVaundy¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤æ¤º¤ÎMV½Ð±é¤ä¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎCM¿¶ÉÕ¡¦½Ð±é¤Ê¤É³èÌö¤ò¹¤²¤ëyurinasia¤Î3ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤Ç2025Ç¯¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¢¡s**t kingz¤Î¥È¥Ã¥×10
10°Ì ¡§¡ÖJ.O.K.E.R.¡×MAZZEL
¿¶ÉÕ¡§KAITA¡ÊRHT.¡Ë
¡Ö¡ØJ.O.K.E.R.¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤«¤±¤¿¥È¥é¥ó¥×¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤¹¤ëÆ°¤¤¬±Ô¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¡Êkazuki¡Ë¡×
9°Ì¡§¡ÖGnarly¡×KATSEYE
¿¶ÉÕ¡§Sohey Sugihara¡¦Grant Gilmore¡¦Sienna Lalau
¡Ö¹ø¿¶¤ê¤ä¶»²ó¤·¤Ê¤É¡¢¹¶¤á¤¿²¤ÊÆ´¶¤Î¶¯¤¤¿¶ÉÕ¤¬°õ¾ÝÅª¡£¡Êshoji¡Ë¡×
8°Ì¡§¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×CANDY TUNE
¿¶ÉÕ¡§SACO MAKITA
¡Ö¡Ø¤±¤É ¤À¤±¤É¡Ù¤Î¿¶ÉÕ¤Ï¤³¤ì°Ê³°¤Ê¤¤¡ª¡ª½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Ës**t kingz¤Ï¤³¤³¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÊOguri¡Ë¡×
7°Ì ¡§¡ÖROSE¡×HANA
¿¶ÉÕ¡§MiQael¡¦GENTA YAMAGUCHI¡¦CHANMINA
shoji¤Ï¡Ö²£°ìÎó¤«¤é°Ï¤à¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎ®¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¡¼¥º¤ä¹½À®¤Ç¸«»ö¤Ë¡Ø²Ö¡Ù¤òÉ½¸½¡×¤È²òÀâ¡£¥µ¥Ó¤Î¿¶ÉÕ¤Ï¡Ö½÷ÀÅª¤ÊÆ°¤¤È¥ì¥²¥¨¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÆ°¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¸«»ö¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
6°Ì¡§¡ÖOKP Cipher¡×¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£
¿¶ÉÕ¡§akane
¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡£¡Ö°ìÀÚ¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ°¤«¤º½ÄÆ°²è¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥À¥ó¥¹¡Êkazuki¡Ë¡×
5°Ì¡§¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×Snow Man
¿¶ÉÕ¡§Macoto¡ÊRHT.¡Ë¡¦ReiNa¡ÊRHT.¡Ë
Æ°¤¤È¤·¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¸À¤¨¤ë¿¶ÉÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤½¤ì¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤âSnow Man¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Æ±¤¸¿¶ÉÕ¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²»³Ú¤ÎÎ®¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡£¡Êshoji¡Ë
4°Ì¡§¡Ölike JENNIE¡×JENNIE
¿¶ÉÕ¡§We Dam Boyz¡ÊINGYOO KIM¡õVata¡Ë¡õ박은총
BLACKPINK¡¦JENNIE¡Ê¥¸¥§¥Ë¡¼¡Ë¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¡£TikTok¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤ÇÊ¿¶Ñ2²¯3000Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£NOPPO¤Ï¡Ö¶¯¤¤¥Ó¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅÁ¤ï¤ëÆ°¤¤ÈÈ´¤¤ÎÆ°¤¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬¥¹¥´¤¤¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
3°Ì¡§¡ÖHOWL¡×Ayumu Imazu
¿¶ÉÕ¡§Ayumu Imazu
¼«¿È¤Çºî»ìºî¶Ê¤«¤é¥À¥ó¥¹¤Î¿¶ÉÕ¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£Oguri¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ayumu¤¯¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡£Æ°¤Åª¤Ë¤Ï¤¿¤À²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¯¤À¤±¤À¤±¤É¡¢ÂÎ¤Î¸Ç¤áÊý¡¦¥Ý¡¼¥º¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¤Ã¤³¤è¤¯Ì¥¤»¤ë¤Î¤ÏÁêÅöÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
2°Ì¡§¡ÖStare In Wonder¡×BE:FIRST
¿¶ÉÕ¡§SOTA¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¦KAITA¡ÊRHT.¡Ë¡¦ReiNa¡ÊRHT.¡Ë
¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢1¶Ê¤ÎÃæ¤Ç6¤Ä¤Î¥À¥ó¥¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡ÊNOPPO¡Ë¡£¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¦¥¹¡¦¥¯¥é¥ó¥×¡¦¥¿¥Ã¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤â¡ÖBE:FIRST¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿§¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¡ÖGALA¡×XG
¡Ö¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÇÌ¥¤»¤ëÎ®¤ì¤ë¹½À®¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡¿´é¤Î¼þ¤ê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëVoguing¿¶¤ê¤È¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ÊOguri¡Ë¡×¡ÖÉáÄÌ¤ÏÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì¥¤»¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÊâ¤¯¤À¤±¤Î¿¶ÉÕ¤ò¸«¤Æ³¤³°¤ÎVogue³¦·¨¤¬¤Ö¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡ª¡Êshoji¡Ë¡×
¢¡yurinasia¤Î¥È¥Ã¥×10
10°Ì¡§¡ÖOKP Cipher¡×¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£
¿¶ÉÕ¡§akane
s**t kingz¤â6°Ì¤ËÁª½Ð¡£¡ÖÁ°¸å¤Ç³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¿¶¤ê¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë´¶¤¸¤ë¿¶ÉÕ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Æ¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤â¥¥ì¤è¤¯ÍÙ¤ëÆ°²è¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤âµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
9°Ì¡§¡ÖHOWL¡×Ayumu Imazu
¿¶ÉÕ¡§Ayumu Imazu
s**t kingz¤â3°Ì¤ËÁª½Ð¡£¡Ö¥«¥Î¥ó¡Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤·Æ±¤¸Æ°¤¤ò¤¹¤ë¡ËÅª¤Ê¹½À®¤Ç¡¢¶Ê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬ÂÎ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
8°Ì¡§¡ÖDANGER¡×MAZZEL
¿¶ÉÕ¡§KAITA¡ÊRHT.¡Ë¡õRAN¡¦SEITO¡ÊMAZZEL¡Ë
¡ÖºÙ¤«¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä²»¤Î¼è¤êÊý¤¬¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥ì¥Ù¥ë¡×
7°Ì¡§¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¿¥À¥ó¥µ¡¼¡§Î¶¤ÈÍ¦ÂÀ
REAL AKIBA BOYZ¤ÎÎÃµÜ¤¢¤Ä¤¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¢¥Ë¥½¥ó¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¢¤¤Ð¤Ã¤«¡Á¤Î¡×¡£yurinasia¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¿¶ÉÕ¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤ËÃíÌÜ¤·¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤³¤ì¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡£ÀäÂÐÎ®¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¿¡¼¥ó¤ÇÎ®¤ì¤ë´ñÀ×¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
6°Ì ¡§¡ÖROSE¡×HANA
¿¶ÉÕ¡§MiQael¡¦GENTA YAMAGUCHI¡¦CHANMINA
s**t kingz¤â7°Ì¤ËÁª½Ð¡£yurinasia¤ÏËÁÆ¬¤Î¿¶ÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Øé¬é¯¡Ù¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¾¥¯¥Ã¤È¤¹¤ë¤Û¤ÉåºÎï¡£¼êÀè¤ÎÆ°¤¤Ç¡ØÛù¡Ù¤Þ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
5°Ì¡§¡Ö²ø½Ã¡×¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡¿¥À¥ó¥µ¡¼¡§Runa Miura
¡ÖSAKANAQUARIUM 2025 ¡È²ø½Ã¡É¡×¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡È»³¸ý°ìÏº¤Î¤¦¤Á¤Ê¤ë²ø½Ã¡É¤È¤·¤ÆRuna Miura¤¬È´Å§¡£¡Ö2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È10¶Ê¡×¤Ç¤âÄÕÃ«¹¥°ÌÃÖ¤ÈÀîÃ«³¨²»¤¬1°Ì¤ËÁª½Ð¤·¤¿Æ±¶Ê¤¬¥À¥ó¥¹¤Ç¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Öµ¯ÍÑ¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£»ä¤â¤³¤Î¶Ê¤ÇÍÙ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¥³¥ì¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤â¤¦»ä¤ÏÍÙ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç²ø½Ã¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¡ÄÍÙ¤ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤½¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤â¤¹¤´¤¤¡×
4°Ì¡§¡ÖBOOST¡×Snow Man
¿¶ÉÕ¡§Ryusei harada
yurinasia¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤Î¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¤Î¿¶ÉÕ¡£¡ÖºÂ¤ë¿¶ÉÕ¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤³¤ÎÄ©ÀïÅª¤ÊÆ°¤¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥¹¥´¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Í·¤Ó¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï·ë¹½Í¦µ¤¤¬¤¤¤ë¿¶ÉÕ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
3°Ì¡§¡ÖGILA GILA feat. JP THE WAVY, YZERR¡×BMSGÁªÈ´¥Á¡¼¥à
¿¶ÉÕ¡§SOTA¡ÊBE:FIRST¡Ë
²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥À¥ó¥¹´ë²è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Ç¡£SOTA¡¦SHUNTO¡¦RYUHEI¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¢Aile The Shota¡¢RAN¡¦SEITO¡¦RYUKI¡¦TAKUTO¡ÊMAZZEL¡Ë¤¬»²²Ã¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Á´°÷¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÉáÃÊÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ãÄ°¤³¤¨¤Ê¤¤²»¤âÆ°¤¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°¦¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¡§¡Ö¥Ê¥ë¥È¥À¥ó¥¹¡×FzÊ´»Ò
Ãæ¹ñÈ¯¾Í¤ÎÆ°¤¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¡£Ãæ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬Ì¡²è¡ÖNARUTO -¥Ê¥ë¥È-¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ê¥ë¥È¥À¥ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¤Ï°ìÄê¤Î¥ê¥º¥à¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¾åÈ¾¿È¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿¶ÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ËÆñÅÙ¤Î¹â¤¤¥À¥ó¥¹¡×
1°Ì¡§¡ÖGALA¡×XG
¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥À¥ó¥¹¤ä¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Ê¤ÉÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¹½À®¤âÌÌÇò¤¤¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤ÈÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëXG¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ê¼ÂÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡TAKAHIRO¤Î¥È¥Ã¥×10
10°Ì¡§¡Ölike JENNIE¡×JENNIE
¿¶ÉÕ¡§We Dam Boyz¡ÊINGYOO KIM¡õVata¡Ë¡õ박은총
s**t kingz¤â4°Ì¤ËÁª½Ð¡£¡Ö¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎJENNIE¤µ¤ó¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤«¤º¤·¤Æ¸«¤»ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤»»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤Ë¸Ä¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¼êË¡¤¬¸«»ö¡×
9°Ì¡§¡ÖPLAY¡×¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¨¥¯¥Þ¥ó¡¿¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ
¿¶ÉÕ¡§¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¨¥¯¥Þ¥ó
2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«²ñ¼°¤Î±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ´ÆÆÄ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¨¥¯¥Þ¥ó¤¬¿¶ÉÕ¡¦ÉñÂæ¡¦°áÁõ¤òÃ´Åö¤·¤¿ºîÉÊ¤Î½é³¤³°¸ø±é¤¬Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö6Ëüµå¤ÎÎÐ¥Ü¡¼¥ë¤¬¹ß¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤¬ÍÙ¤ê¶¸¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï»ë³ÐÅª¾×·â¡ª¡ª¡×
8°Ì¡§¡ÖHOWL¡×Ayumu Imazu
¿¶ÉÕ¡§Ayumu Imazu
s**t kingz¤¬3°Ì¡¢yurinasia¤¬9°Ì¤ÈÁ´°÷¤¬Áª½Ð¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ê¡¼¥ó¡ª¡ª¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Îºî¤êÊý¤¬ÀäÉÊ¡£»ß¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç1Ëç¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×
7°Ì¡§¡ÖGnarly¡×KATSEYE
¿¶ÉÕ¡§Sohey Sugihara¡¦Grant Gilmore¡¦Sienna Lalau
s**t kingz¤â9°Ì¤ËÁª½Ð¡£¡ÖÕ»¤Ó¤ÎÁ´¤¯¤Ê¤¤¡¢¹¶¤á¹¶¤á¤Î¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¤Ë°µ´¬¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Ç®¤¤¡ª¡ª¡×
6°Ì¡§¡Ö¥Ê¥ë¥È¥À¥ó¥¹¡×FzÊ´»Ò
yurinasia¤â2°Ì¤ËÁª½Ð¡£¡Ö2025Ç¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¥À¥ó¥¹¡£ÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿Æ°¤¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂç²½¤±¤·¤¿°ïÉÊ¡×
5°Ì¡§¡ÖBOOST¡×Snow Man
¿¶ÉÕ¡§Ryusei harada
yurinasia¤â4°Ì¤ËÁª½Ð¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢À©ºî¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ä¸«¤»Êý¤¬¸«»ö¡£³Æ¼«¤ÎÉð´ï¤òºÇÂç¸Â¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×
4°Ì¡§¡ÖThe Perfect Human¡×avex ROYALBRATS
¿¶ÉÕ¡§Larkin Poynton Olabarria
¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÖD.LEAGUE¡×½êÂ°¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤ÇNew Style HIPHOP¤ÈR¡õB¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¡Ö¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤àÉ÷»É¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÀ¤³¦´Ñ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¶ÛÇ÷´¶¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿°ìºî¡×¡£
3°Ì¡§¡ÖGILA GILA feat. JP THE WAVY, YZERR¡×BMSGÁªÈ´¥Á¡¼¥à
¿¶ÉÕ¡§SOTA¡ÊBE:FIRST¡Ë
yurinasia¤â3°Ì¤ËÁª½Ð¡£¡Ö²»¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤ÎÀºÅÙ¤¬ËÜÅö¤Ë¹â¤¯¤Æ²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬°µÅÝÅª¡£1¥»¥ó¥ÁÃ±°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1¥ß¥êÃ±°Ì¤ÇÂ¬¤ì¤ëÌÜÀ¹¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×
2°Ì¡§¡ÖKeep Me Satisfied¡×Jungle
¿¶ÉÕ¡§Shay Latukolan
¥í¥ó¥É¥ó½Ð¿È¥Ð¥ó¥É¡¦Jungle¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥í¥¤¥É¤¬MV¤òÀ©ºî¡£¡Ö¥é¥¤¥ó¡¢»ß¤Þ¤êÊý¡¢ÂÀè¤ÎÈþ¤·¤µ¡£Á´¤Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£¥À¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë´ðËÜ¤ÎÆ°¤¤¬Æþ¤ê¤Ä¤Ä¤â³ÑÅÙ¤Îºî¤êÊý¤Ê¤É¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÆµÛ¤ÈÉ½¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤âºÇ¹â¤Ë¥Ö¥®¡¼¤Ç¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¡×¡£
1°Ì¡§¡ÖAbracadabra¡×¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬
¿¶ÉÕ¡§Parris Goebel
¡Ö·àÃæ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥¬¥¬¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¹âµé¥À¥ó¥µ¡¼¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤ËÎ©¤Á¡¢Æ±¤¸¿§¤Î°áÁõ¡¢Æ±¤¸µ÷Î¥´¶¡£¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤ä±ÇÁüÊÔ½¸¤Ç¤â¤Ã¤È¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¸½Âåµ»½Ñ¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ·à¾ìÅª¤Ë¡Ø¸Ê¡Ù¤òÉð´ï¤Ë¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ç°µÅÝ¤¹¤ëÀ¨¤Þ¤¸¤µ¡ª¡ª¸½Âå¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¹³¡¢¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û