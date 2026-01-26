°Â¤á¤°¤ß¡¢¼¡½÷¤Î2ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÊó¹ð¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È½ËÊ¡
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Â¤á¤°¤ß¤¬1·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¡¦Ë¨²Î¡Ê¤â¤«¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°Â¤Ï¡Ö23Æü¤Ï¼¡½÷2ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Æ゙¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡¢¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Æ゙¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¤¥ä¥¤¥ä¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«゙¡¢²æ¤«゙²È¤ÎÌþ¤·¤ÎÂ¸ºß¤Æ゙¤¹¡×¤È¼¡½÷¤ÎÀ®Ä¹¤òµ¤·¡Ö2¡×¤ÎÂç¤¤Ê¥Ð¥ë¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤ë¼¡½÷¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤¹¤¯¤¹¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡Ö¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°Â¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡ÈÅìMAX¡É¤³¤ÈÅìµ®Çî¤È2011Ç¯12·î¤Ë·ëº§¡£2015Ç¯3·î17Æü¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢2024Ç¯1·î23Æü¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡°Â¤á¤°¤ß¡¢¼¡½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð
¢¡°Â¤á¤°¤ß¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
