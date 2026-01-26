¡Ö²È¤Ê¤Î¡©µÜÅÂ¤Ê¤Î¡©¡×BTS¡¦V¡¢¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¡Ä¿¢Êª¤ÎÀ¤ÏÃ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¡È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¡É¸ø³«
BTS¤ÎV¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¶á¶·¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
1·î25Æü¡¢V¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©ºÇ¶á¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î½àÈ÷¤È¿¢Êª¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÎÉ¤¤°ìÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶á¶·¤Ï¤Þ¤¿ºÜ¤»¤Þ¤¹¡£»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡£¡½¥·¥¯¥ê¥ó¡Ê¿¢Êª¤Î»Ò¤É¤â¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã»¤¤Æ°²è¤ò1ËÜÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¦V¡¢¿¿ÌëÃæ¥Ç¡¼¥È¤Î¤ªÁê¼ê¤Ï¡©
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢V¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ç¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Æ¿¢Êª¤ÎÀ¤ÏÃ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢±ÇÁü¤ÎÇØ·Ê¤Ë±Ç¤Ã¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¡¢³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
V¤Ï¡¢¿¢Êª¤ÎÀ¤ÏÃ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤Ë¡¢²Î¼ê¥¯¥©¥ó¡¦¥¸¥Ê¤Î¡ØSomething's Wrong¡Ù¤òBGM¤È¤·¤Æ½Å¤Í¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡È½é¿´¼Ô¤Î¿¢Êª·¸¡É¤Î°Àï¶ìÆ®¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉ½¸½¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ»à¤Ì¡×¡ÖÁª¶Ê¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿¢Êª¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÁ´Éô±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö²È¤Ê¤Î¡©µÜÅÂ¤Ê¤Î¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢BTS¤Ï3·î20Æü¤Ë5th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARIRANG¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤ÏÁ´14¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈÎø¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤¤°¦¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê´¶¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þV ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡£¿ÈÄ¹179cm¡£2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ç¤ËÃæÄã²»¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTC Candler¡Ù¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê´é100¿Í¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î11Æü¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£