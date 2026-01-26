ÇÐÍ¥¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¡¢½üÂâ¸å¤ÎÉüµ¢ºî¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¡ª¿·¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡ÙÇÐÍ¥¤È¶¦±é·èÄê
ÇÐÍ¥¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¡¢½÷Í¥¥Á¥ã¥ó¡¦¥®¥å¥ê¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥©¡¼¥Ï¥ó¥º¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¶¯Îõ¤Ç¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
2026Ç¯²¼È¾´ü¡¢´Ú¹ñ¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëtvN¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥©¡¼¥Ï¥ó¥º¡Ù¤Ï¡¢²»³Ú¤ÎÅ·ºÍ¤À¤±¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿·Ý½Ñ¹â¹»¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÍ§¾ð¤ÈÎø¡¢¶¥Áè¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò³«¤±¤Æ¶»¸µ¥Á¥é¸«¤»
¥É¥é¥Þ¡Ø¤à¤ä¤ß¤ËÀÚ¤Ê¤¯¡Ù¡ØÈëÌ©¤Î¿¹¡Á¿¼¤¤°Ç¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿±é½ÐÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯´ÆÆÄ¤È¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Þ¥¶¡¼¥º¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¿´Íý¤È·²Áü¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿¥·¥ó¡¦¥¤¥¦¥©¥óºî²È¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥®¥å¥ê¤¬²»³Ú¤ÇÍí¤ß¹ç¤¦¼ã¼Ô¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ô¥¢¥Î¤Îµ´ºÍ¡¢¥«¥ó¡¦¥Ó¥ª¤Ï¡¢¾åÉÊ¤Ê³°¸«¤Ë¡¢À®ÀÓ¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î¼ÂÎÏ¤È¤â¤Ë1°Ì¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤´°àú¼çµÁ¼Ô¤À¡£
À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎºÍÇ½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îý½¬¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤À¿¼Â¤µ¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦3Âç¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤òÀÊ´¬¤¹¤ë´üÂÔ¤Î¿·À±¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥«¥ó¡¦¥Ó¥ª¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤ò°ìµ¤¤ËÍÉ¤ë¤¬¤¹¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£ÅØÎÏ·¿¤Î²»³Ú¤ÎÅ·ºÍ¡¢¥«¥ó¡¦¥Ó¥ª¤Î¶ìÇº¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥«¥ó¡¦¥Ó¥ª¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÅ·ºÍ¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥è¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤¬±é¤¸¤ë¡£¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥è¤ÏÉÔ¶ø¤Ê´Ä¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤òÌµ»ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£
Å·ºÍ¤À¤±¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ¤Î·Ý½Ñ¹â¹»¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤Ë¼«Ê¬¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¥Ô¥¢¥Î¤Îµ´ºÍ¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢Ì¯¤Ê¹âÍÈ´¶¤Ë¿»¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥è¤Ï±£¤·¤Æ¤¤¿ºÍÇ½¤òºÆ¤Ó³«²Ö¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢Èà¤ÎÊª¸ì¤òÅÁ¤¨¤ë¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤ÎÇ®±é¤¬¡¢¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥®¥å¥ê¤Ï¡¢±ÔÉÒ¤ÊÄ°³Ð¤ò»ý¤Ä¥Ó¥ª¥éÀì¹¶¤Î¥Û¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£Èþ¤·¤¤ÀûÎ§¤ò°ìµ¤¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤¿²»³ÚÅª´¶³Ð¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼ª¤òËþÂ¤µ¤»¤ë²»³Ú¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÄ°³Ð¤òËþÂ¤µ¤»¤Æ¤¤¿¥«¥ó¡¦¥Ó¥ª¤Î²»³Ú¤ò±þ±ç¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤ë¡£°¦¤é¤·¤¤½õ¤Ã¿Í¡¢¥Û¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¡¦¥®¥å¥ê¤Î¿·¤¿¤Ê´é¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¥Õ¥©¡¼¥Ï¥ó¥º¡Ù¤ÏÂî±Û¤·¤¿²»³Ú¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ä3¿Í¤Î¼ã¼Ô¡¢¥«¥ó¡¦¥Ó¥ª¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥è¡¢¥Û¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î·Ý½Ñ¹â¹»¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢À®Ä¹¤¹¤ë²áÄø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤òÆÏ¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£¶¥Áè¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Í§¾ð¤È´Ö¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥í¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Þ¤Ç¡¢Áá¤¯¤âÊüÁ÷¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥©¡¼¥Ï¥ó¥º¡Ù¤Ï2026Ç¯²¼È¾´ü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥½¥ó¡¦¥¬¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯4·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¿å¸¶¡Ê¥¹¥¦¥©¥ó¡Ë½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Î´ãº¹¤·¤Ë¹û¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ò»Ö¤¹¡£2017Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥«¥Î¥¸¥ç¤Ï±³¤ò°¦¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏNetflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡ØÎø¤¹¤ë¥¢¥×¥êLove Alarm¡Ù¡ØSweet Home¡Ý²¶¤ÈÀ¤³¦¤ÎÀäË¾¡Ý¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÈNetflix¤ÎÂ©»Ò¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£