ºÊ¤ÎÉ¡ÌÓ¤Þ¤Ç¼êÆþ¤ì¤¹¤ë´Ú¹ñ¿ÍÉ×¡¢Àº¿À²Ê°å¤Ë¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤ë

´Ú¹ñMBC¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ý·ëº§ÃÏ¹ö¡Ù¤Ç¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÎ×·î¤ÎÇ¥ÉØ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
1·î26Æü»þÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ý·ëº§ÃÏ¹ö¡ÙÂè154²ó¤Ç¤Ï¡¢Î×·î¤ò·Þ¤¨¤¿Ç¥ÉØ¤ÎºÊ¤È¡¢ºÊ¤òÅ®°¦¤¹¤ëÉ×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û14ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿¡Ø·ëº§ÃÏ¹ö¡Ù½Ð±éÉ×ÉØ
·ëº§4Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡¢º£¤â¿·º§»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¤Æü¾ï¤òÁ÷¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢Î×·î¤ÎºÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ×¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°¡£É×¤Ï½Ð¶ÐÁ°¡¢¤Þ¤ÀÌë¤âÌÀ¤±¤¤é¤Ê¤¤ÁáÄ«¤Ëµ¯¾²¤·¡¢ÊìÂÎ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ä¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤Î¤ª¤«¤º¤«¤éÌ£ÉÕ¤±¥«¥ë¥Ó¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¤ê¤ÇÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ú¹ñÎÁÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥óÊÂ¤ß¤ÎÍÎ¿©¤Þ¤Ç¼êºÝ¤è¤¯ºî¤ê¾å¤²¡¢´¶Ã²¤òÍ¶¤¦¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É×¤ÏºÊ¤ò¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¤ß¤«¤ó¤ÎÇöÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê¡¢É¡ÌÓ¤Î¼êÆþ¤ì¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Î¥±¥¢¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ë¡£Í¥¤·¤¤É×¤ËÂÐ¤·¤ÆºÊ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·ÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢MC¤Î¥à¥ó¡¦¥»¥æ¥ó¤Ï¡Ö·Ã¤Þ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤½¤¦¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ×¤Î»Ñ¤Ë¡¢Àº¿À²Ê°å¤Î¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥óÇî»Î¤Ïµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¡Ö¤´¼ç¿Í¡¢±ü¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È»ØÅ¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢É×¤¬ºÊ¤òÌ¼¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢É×¤Ï¶»¤ÎÆâ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢·ã¤·¤¯ÎÞ¤òÎ®¤¹¤È¤¤¤¦¡£»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£