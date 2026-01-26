ÌîºÚßÖ¤áÀìÌçÅ¹¤¬¡Öµæ¶Ë¤Î¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¤òÈÎÇä¡¡ÌîºÚ¤ÈÇ»¸ü¥À¥ì¤Ç¥¸¥ã¥ó¥¯´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÇÕ
°û¿©¡¦¥Õ¡¼¥É¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Òsommet farm¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌîºÚßÖ¤áÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ù¥¸²È¡×¤Ï¡¢¾®»³»Ô¤Î¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖÆÒ¥¸¥í¡¼¡×¡¢ÆÊÌÚ»ÔÆ£²¬Ä®¤ÇÇÀ¶ÈÀ¸»º¤ò¹Ô¤¦¡ÖFJP¡×¤È¤Î»°¼Ò¶¦Æ±´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Ù¥¸¤Þ¤¼¤½¤Ð ¡Áµæ¶Ë¤Î¤Þ¤¼¤½¤Ð¡Á¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÌîºÚßÖ¤áÀìÌçÅ¹¤¬¡¢¤Þ¤¼¤½¤Ð¤òºî¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡× ¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¹â²ÐÎÏÃæ²ÚÆé¤Ç»Å¾å¤²¤¿¹á¤Ð¤·¤µ¤È´Å¤ß¤Î¤¢¤ëÌîºÚßÖ¤á¤Ë¡¢ÆÒ¥¸¥í¡¼´Æ½¤¤ÎÇ»¸ü¤Þ¤¼¤½¤Ð¥À¥ì¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¥¿¥ì¤äßÖ¤áÌý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍí¤àÆÃÀ½ÌÍ¤À¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤äÇØ»é¤È¤ÎÁêÀ¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈG·Ï¡É¤Î¹½À®¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯´¶¤ÈËþÂ´¶¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
ÌîºÚ¤Ï¡¢ÆÊÌÚ»ÔÆ£²¬Ä®¤ÇÇÀ¶ÈÀ¸»º¤ò¹Ô¤¦FJP¤ÎÌîºÚ¤È¡¢ÃÏ¸µÆÊÌÚ¸©»º¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¡£²Ð¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç´Å¤ß¤È»ÝÌ£¤¬Áý¤¹ÉÊ¼ï¡¦¾õÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û
¥Ù¥¸¤Þ¤¼¤½¤Ð¡Ê¾ßÌýÌ£¡Ë
¥Ù¥¸¤Þ¤¼¤½¤Ð¡Ê¿É¤ß¤½Ì£¡Ë
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û
1,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÌÍ¤ÎÎÌ¡Û
¡¦ÉáÄÌ220g¡Ê¡Ü0±ß¡Ë
¡¦¥Þ¥·330g(+100±ß)
¡¦¥Þ¥·¥Þ¥·440g(+200±ß)
¡ÊÌÍ¤ÎÎÌ¤Ïè§¤ÇÁ°¡Ë
¡ÚÌîºÚ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥¢¥Ö¥é¤ÎÎÌ¡Û
ÄÌ¾ïÌîºÚßÖ¤á¤ÈÆ±ÍÍ
¡ÚÈÎÇä»þ´Ö¡Û
¸á¸å¤ÎÉô¸ÂÄêÈÎÇä
ÌîºÚßÖ¤áÀìÌçÅ¹¤¬ËÜµ¤¤Çºî¤Ã¤¿¡Ö¥Ù¥¸¤Þ¤¼¤½¤Ð¡Áµæ¶Ë¤Î¤Þ¤¼¤½¤Ð¡Á¡×¡Ò¶¦Æ±³«È¯¥³¥á¥ó¥È¡Ó
¡ü³ô¼°²ñ¼Òsommet farm ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿ÂçÄÍÎ¶Ç·²ð
¤³¤ì¤Ï¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡È¿·¤·¤¤¼ç¿©¡É¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¸²È¤ÎÌîºÚßÖ¤á¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò¡¢ÌÍ¤Ç¿©¤Ù¤ë¡£À¸»º¼Ô¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¿·¤·¤¤°û¿©Å¹¤Îºß¤êÊý¤ò¡£¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤òÃ¯¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤òÄÉµá¤·¤¿ºÇ½ª·ÁÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡üÆÒ¥¸¥í¡¼ ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¿¶â»ÒæÆËà
ÌÍ¤ò¼çÌò¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ßÖ¤á¤¿¹á¤ê¤ò¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÌîºÚ¥é¡¼¥á¥ó¤È¤Þ¤¼¤½¤Ð¡ß¥Ù¥¸²È¤µ¤ó¤ÎÌîºÚßÖ¤á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÀß·×¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤«¤Ê¤êÌÌÇò¤¤°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡üFJP ÂåÉ½¡¿¾å²¬ÎÉ·ò
ßÖ¤á¤Æ¤³¤½³è¤¤ëÌîºÚ¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£FJP¤ÎÈª¤Ç°é¤Æ¤¿ÌîºÚ¤¬¡¢¥Ù¥¸²È¡ßÆÒ¥¸¥í¡¼¤Î¥³¥é¥Ü¤Î°ú¤Î©¤ÆÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸»º¼Ô¤¬¸«¤¨¤ë°û¿©Å¹¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
