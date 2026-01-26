¡ÖÅ¥»Å¹ç¡×¢«Í³Íè¤Ï²ÎÉñ´ì¡©¡¡¤½¤â¤½¤â¤Î°ÕÌ£¤ä°ìÈÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡¡¼±¼Ô¤ËÊ¹¤¯
¡¡À¯Áè¤ä½¹¤¤¸À¤¤Áè¤¤¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÅ¥»Å¹ç¡×¡£¼Â¤Ï²ÎÉñ´ì¤Î±é½Ð¤¬¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÉñÂæ¾å¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¼Æü¾ï¸ì¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Åìµþ½÷»ÒÂç³Ø¤Î¸÷±ä¿¿ºÈ¶µ¼ø¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ù¡ù¡ù¡ù
¡ü¡ÖÅ¥¤Þ¤ß¤ì¡×¤Ï²ÎÉñ´ì¤Î²Ú
¡¡²ÎÉñ´ì¤Ë¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤¬ËÜÊª¤ÎÅ¥¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÅ¥¤Ë¸«¤»¤¿¤â¤Î¡Ë¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤ÆÀï¤¦¡ÖÅ¥¾ì¡×¤È¤¤¤¦±é½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¥¾ì¤¬´Ñ¤é¤ì¤ëÍÌ¾¤Ê±éÌÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ø²Æº×Ï²²Ö´Õ¡Ê¤Ê¤Ä¤Þ¤Ä¤ê¤Ê¤Ë¤ï¤«¤¬¤ß¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¾ø¤·½ë¤¤²Æ¤ÎÌë¤ËµÁÉã¤ò»¦¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÃÄ¼·¤¬Á´¿ÈÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ©¤Á²ó¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡£¸Å¤¯¤Ï1749Ç¯¡Ê´²±ä2Ç¯¡Ë¤Ë¹¾¸Í¤Î»ÔÂ¼ºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖÅ¥¤ÎÃæ¤Ç¤Î»àÆ®¡×¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ü°ìÈÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡¸÷±ä¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÀµ¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼´ü¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ß¤¤¤Î·çÅÀ¤ò¤¢¤²¤Ä¤é¤¦ÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÅ¥¾ì±é½Ð¤«¤éÅ¾¤¸¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅ¥»Å¹ç¡×¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î»ö¼Â¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Å¥»Å¹ç¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÌ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈæ³ÓÅª¶áÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü¡Ö¿å»Å¹ç¡×¤â¤¢¤ë
¡¡Å¥¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¿å¤ò»È¤Ã¤¿Î©¤Á²ó¤ê¤ò²ÎÉñ´ì¤Ç¤Ï¡Ö¿å»Å¹ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿å»Å¹ç¤è¤ê¤â¡ÖËÜ¿å¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÅÅµºîÉÊ¤Ç¤Ï¡Ø¸ñ¤Ä¤«¤ß¡Ù¡¢¿·ºî²ÎÉñ´ì¤À¤È¡ØÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¿å»Å¹ç¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÅ¥¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿å¤È°ã¤¤°ìÅÙÉÕ¤¯¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Íî¤Á¤Ê¤¤Å¥¤Ï¡¢¡Ö¸ß¤¤¤ò±ø¤·¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁè¤¤¤ÎÈæÓÈ¤È¤·¤Æ¤è¤êÅ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü²ÎÉñ´ì¤¬¥ë¡¼¥Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë
¡Úº¹¤·¶â¡Û¹õ°á¤¬Ä³¤Ê¤É¤òÁà¤ëËÀ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÎ¢¤ÇÁà¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆóËçÌÜ¡¦»°ËçÌÜ¡Û·à¾ì¤Î´ÇÈÄ¤ÎÊÂ¤Ó½ç¡£2ËçÌÜ¤ÏÈþÃË»Ò¡¢3ËçÌÜ¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤ÊÌò¼Ô¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Ê¤É¤ò»Ø¤¹¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú½½È¬ÈÖ¡Û»ÔÀî²È¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤¿±éÌÜ¤Î¡Ø²ÎÉñ´ì½½È¬ÈÖ¡×¤¬Í³Íè¡£ºÇ¤âÆÀ°Õ¤Ê·Ý¤äµ»¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¿Í¤¬¤è¤¯¤¹¤ëÆ°ºî¤ä¸ýÊÊ¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡¹¾¸Í¡ÁÌÀ¼£¡¦ÂçÀµ¤Ë¤«¤±¡¢½îÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÎÉñ´ì¤Ïº£¤Ç¤¤¤¦±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¶¦ÄÌ¤Î¶µÍÜ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉñÂæ¾å¤Î¾ð·Ê¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¤¤ÎÃæ¤ò¸À¤¤É½¤¹¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤«¡£¼¡¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡ÖÅ¥»Å¹ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ¦ÃÎ¼±¤òÇ°Æ¬¤Ë²ÎÉñ´ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¿·¤·¤¤¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áËÙÅÄ¾À¸¡Ë