¡¡£µ·îËö¤Ç³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡ÖÍò¡×¤¬£²£¶Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò¹¹¿·¤·¡¢£³·î£´Æü¤Ë¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Æ£é£ö£å¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££µ·î£³£±Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤Ç£Ã£Ä¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£³·î£±£³Æü¤Î¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢ÂÔË¾¤Î¿·¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆüÀµ¸á¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢£³·î£´Æü¤ËÍò¤Î¿·¶Ê¡Ö£Æ£é£ö£å¡×¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Æü¤«¤é³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç½ç¼¡¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤È¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®¤¬³«»ÏÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¶Ê¤ÏÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢³èÆ°µÙ»ßÆü¤È¤Ê¤ë£µ·î£³£±Æü¤Ë£Ã£Ä¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¥á¥¤¥¥ó¥°¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é£²·î£²£³Æü¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡Æ±È¯É½¤ÎÌó£±»þ´ÖÁ°¤Î¸áÁ°£±£±»þ¡¢£µ¿Í¤ÏÍÎÁ¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤ËÆ°²è¤ò¹¹¿·¡£Ìó£³Ê¬¤ÎÆ°²è¤Ç¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Ý¯°æ¤ÏÆ±¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿´¶ÁÛ¤ò¡Ö¤ï¤¢¡¢Íò¤À¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ð£á£ò£ô£ù¡¡£Ó£ô£á£ò£ô£å£ò£ó¡×¡ÊÆ±Ç¯£±£°·î£³£°Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÂçÌî¤Ï¡Ö¡Ê¿·¶Ê¤Î²Î¾§¤Ï¡Ë£µÇ¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢À¼¡Ä½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþÀ¼¤ò¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£ÁêÍÕ¤Ï¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤¤¶Ê¤À¤«¤é³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£