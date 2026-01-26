¡Ö±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¥Ø¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤ÎÂçËÁ¸±¡×¤è¤ê¥¸¥ç¥Þ¤È¥Þ¥«¥ª¤¬¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖSOFVIMATES¡×¤ËÅÐ¾ì¡ª2·î26Æü¤è¤êÅ¸³«³«»Ï
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¡Ö±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¥Ø¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤ÎÂçËÁ¸± ¤ª¤ª¤¤ÊSOFVIMATES～¥¸¥ç¥Þ/¥Þ¥«¥ª～¡×¤ò2·î26Æü¤è¤êÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢1996Ç¯¤Î·à¾ì¸ø³«¤«¤é¤³¤Î½Õ¤Ë30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¥Ø¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤ÎÂçËÁ¸±¡×¤è¤ê¡¢¥Ø¥ó¥Àー¾ë¤ÎËâ½÷¤Î¥¸¥ç¥Þ¤È¥Þ¥«¥ª¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖSOFVIMATES¡×¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥¸¥ç¥Þ¤ÏÌó26cm¡¢¥Þ¥«¥ª¤ÏÌó22cm¤ÎÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê³¨ÊÁ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¿½è¤«Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¥Ø¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤ÎÂçËÁ¸± ¤ª¤ª¤¤ÊSOFVIMATES～¥¸¥ç¥Þ～¡×¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó260mm
¡Ö±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¥Ø¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤ÎÂçËÁ¸± ¤ª¤ª¤¤ÊSOFVIMATES～¥Þ¥«¥ª～¡×¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Ìó220mm
(C)±±°æµ·¿Í¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK 1996
