¥Ï¥ì¥Î¥ïÀþ¤Î´°À®¥¤¥áー¥¸
¡¡²¬»³»Ô¤¬Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ò¡Ö¥Ï¥ì¥Î¥ï¡×¼þÊÕ¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ´Ä¾õ²½¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥ì¥Î¥ïÀþ¡×¤Î¡¢»ö¶È·×²è°Æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³»Ô¤ÎÂç¿¹»ÔÄ¹¤¬¡¢26Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥ì¥Î¥ïÀþ¡×¤Ï¡¢À¶µ±¶¶Àþ¤ÎÂç±À»ûÁ°¤ÈÅì»³Àþ¤ÎÀ¾Âç»ûÄ®¤ÎÌó600m¤Î¶è´Ö¤ò·ë¤Ó´Ä¾õ²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·×²è°Æ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¶ÈÈñ¤Ï¡¢Ìó27²¯4000Ëü±ß¤Ç¹ñ¤È»Ô¤¬2Ê¬¤Î1¤º¤ÄÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡À°È÷¤ä´ÉÍý¡¦±¿¹Ô¤Ï²¬»³ÅÅµ¤µ°Æ»¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ»ú¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÖ»ú³Û¤Î50¡ó¤ò»Ô¤¬ÉéÃ´¤·¡¢¹õ»ú¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹õ»ú³Û¤Î50¡ó¤¬»Ô¤ËÇ¼ÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ô¤Ï2029Ç¯ÅÙ¤Î±¿¹Ô³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£