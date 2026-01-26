¡Ú½°±¡Áª2026¡Û¹áÀî¸©Áª´É¤¬½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±·¼È¯ÍÑ´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¡¡¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¹â¹»À¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥ÈºÎÍÑ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÅêÉ¼Î¨¥¢¥Ã¥×¤Ø
Í¸¢¼Ô¤ËÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë·¼È¯ÍÑ´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ(¹áÀî¸©Ä£)
¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤¬27Æü¸ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í¸¢¼Ô¤ËÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤¿¤á¡¢¹áÀî¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬·¼È¯ÍÑ¤ÎÎ©¤Æ´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡26ÆüÄ«¡¢ºî¶È°÷¤¬¹áÀî¸©Ä£Á°¤Ë¹â¤µ3.7m¤ÎÎ©¤Æ´ÇÈÄ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯10·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¹áÀî¸©Á´ÂÎ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï52.94¡ó¤Ç¤·¤¿¡£10Âå¤ÎÃê½ÐÅêÉ¼Î¨¤Ï33.4¡ó¡¢20ÂåÁ°È¾¤Ï25.8¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¤ÏÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÅêÉ¼Î¨¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·¼È¯ÍÑ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¥Á¥é¥·¤Ë¹â¹»À¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¹â¾¾¹©·Ý¹â¹»£³Ç¯¡¿²¬ÅÄÎïÍö¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡ÊÁªµó¤Ï¡Ë¤â¤Ã¤ÈÁ°¸þ¤¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¼«Í³¤Ê¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÁªµó¤Ë¤³¤ì¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×