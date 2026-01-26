Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ç¥Ð¥º¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥È¥Ã¥º ¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤µ¼Ô²ñ¸«¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÃËÀ½é¤Î¥È¥Ã¥º ¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¥È¥Ã¥º¡ÊTOD¡ÇS¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¢¥É¥ê¥¢³¤±è´ß¥Þ¥ë¥±½£¤Ë¤Æ20À¤µª½éÆ¬¤«¤é3ÂåÂ³¤¯¥·¥å¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¸½ºß¤Î²ñÄ¹¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ç¥Ã¥é¡¦¥ô¥¡¥Ã¥ì¤Î²¼¤Ç1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡£¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë³×À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥«¥ô¥¡¥Ã¥í»á¤Ï¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¤Î¾åÉÊ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¼«Á³ÂÎ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ï¡¢¥È¥Ã¥º¤ÎÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ°Õ¼±¤È¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¾ï¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë»ÑÀª¤äÀ¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤ä¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥È¥Ã¥º¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤«¤éÂç¿ÍÀ¤Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Á¡¢Æ±ÍÍ¤ËÉý¹¤¤Êý¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊý¸þÀ¤È¹çÃ×¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤ÈËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¿ÍÃËÀ½é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¹¤´¤¯¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¾è¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤¬°ÊÁ°¡¢¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Î¥Ï¥¬¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë»Ñ¤¬SNS¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ ¡Ö¥é¥¦¡¼¥ë¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏÊÕ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ç¥Ð¥º¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¡ÖÉâ¤«¤ì¤¿»Ñ¡×¤ò¤¢¤¨¤Æ¸ø³«¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£