¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¡×¡Ê¤¤ç¤ó¡¢À¾Â¼¿¿Æó¡Ë¤¬Íè·î£±ÆüÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¡ÖÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡×¡ÊÆüÍË¡¦Á°£¸»þÈ¾¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¤ò¤³¤Î¤Û¤É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±þ±ç¥²¥¹¥È¤Ç¡¢¤¤ç¤ó¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÊ±¤·¤Æ¡¢À¾Â¼¤Ï¿Ê¹ÔÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤¤ç¤ó¤Ï¡Ö¥ª¥®¥ã¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¥×¥ê¥¥å¥¢¤À¤«¤é·ë¹½Ä¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥Ü¥±¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢À©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¥¥å¥¢¥Ã¥È²ò·è¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ï¡¢¤¤ç¤ó¤¬´é¤ÎÁé¿È¡£¡Ö´é¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¡¢Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÆâÂ¦¤ÎÆù¤ò¤«¤ó¤Ç¡¢·ì¤¬½Ð¤Æ¸ýÆâ±ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¤ÎÀ¾Â¼¤Ï¡ÖÁêÊý¡Ê¤¤ç¤ó¡Ë¤¬·ëº§¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤´½Ëµ·¤¬ÅÏ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¢¤È°ú¤¯¤°¤é¤¤¤Î¸½¶â¤òÅÏ¤½¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÍ½¹ð¡£¤¤ç¤ó¤¬¡Ö¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¤òÈô¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÆ±ºî¤¬£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤¤»þÂå¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öº£¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢£²£°£±£±Ç¯¤Î£Î£Ó£Ã¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢§®¡¼£±¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥Í¥¿¤òÁ´Éô´°¥³¥Ô¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ª¾Ð¤¤³¦¤òÌµÁÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¡£¤Þ¤¿£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÌîµåÉô¤Ç¤º¤Ã¤ÈÌîµå¤ò´èÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤á¤ÆÈà½÷¤¬¤Ç¤¤Æ´Å¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£°£´Ç¯¤Î¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤ÇÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡£»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡Ö¤½¤Î¥Ê¥¾¡ª¥¥å¥¢¥Ã¥È²ò·è¡ª¡×¡£ºÇ¶á¤Ï¡Ö¤Ò¤í¤¬¤ë¥¹¥«¥¤¡ª¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¤ÇÃË¤Î»Ò¥×¥ê¥¥å¥¢¡¦¥¥å¥¢¥¦¥£¥ó¥°¡¢¡Ö¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¤×¤ê¤¤å¤¢¡ª¡×¡Ê£²£´Ç¯¡Ë¤ÇÆ°Êª¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¡¦¥¥å¥¢¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¤Ê¤É»Ë¾å½é¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ë¤â´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£