¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×ÇÈ¤¬Åà¤ê»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¸ÐÌÌ¡¡3¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¿ÛË¬¸Ð¤¬Á´ÌÌ·ëÉ¹¡¡8¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î¡Ö¸æ¿ÀÅÏ¤ê¡×½Ð¸½¤Ë´üÂÔ¡ª¡ÚÄ¹Ìî¡Û
Àè½µÂ³¤¤¤¿¶¯¤¤´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¿ÛË¬¸Ð¤Î¸æ¿ÀÅÏ¤ê¡£26ÆüÄ«¡¢3¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤Ë¸Ð¤ÎÁ´ÌÌ·ëÉ¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÈ¤¬Åà¤ê¡¢»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë26ÆüÄ«¤Î¿ÛË¬¸Ð¡£
¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÜ»ë¤Ç³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢´Ñ»¡¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é22ÆüÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ¿ÛË¬¸Ð¤¬Á´ÌÌ·ëÉ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£3¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎÁ´ÌÌ·ëÉ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÛË¬¤Ç¤Ï¡¢Àè½µ¤«¤é¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢26ÆüÄ«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼9.6ÅÙ¤Èº£¥·ー¥º¥óºÇÄã¤òµÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢É÷¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ëÉ¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
È¬Ñû¿À¼Ò µÜºäÀ¶µÜ»Ê
¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£¤É¤ó¤Ê¥á¥í¥Ç¥£ー¡ÊÉ¹¤ËµµÎö¤¬Æþ¤ë²»¡Ë¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡×
¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Ï¡¢2018Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï8¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î½Ð¸½¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£