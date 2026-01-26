¿þÌî»ÔÄ¹Áªµó¡¡Â¼ÅÄ Íª¤¬¸µ»ÔµÄ¤Î¿·¿ÍÇË¤êºÆÁª²Ì¤¿¤¹¡¡ºÆÁª²Ì¤¿¤·2´üÌÜ¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß½Ò¤Ù¤ë¡ÊÀÅ²¬¡Ë
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¿þÌî»ÔÄ¹Áªµó¤¬25Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½¿¦¤ÎÂ¼ÅÄÍª¤µ¤ó¤¬¸µ»ÔµÄ¤Î¿·¿Í¤òÇË¤êºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂ¼ÅÄÍª»á¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë
25Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿¿þÌî»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢Â¨Æü³«É¼¤Î·ë²ÌÂ¼ÅÄÍª¤µ¤ó¤¬1Ëü3314É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿·¿Í¤Ç¸µ¿þÌî»ÔµÄ¤Î²ìÌÐÇîÈþ¤µ¤ó¤òÇË¤ê¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂ¼ÅÄÍª»á¡Ë
¡Ö¼¡¤Î2´üÌÜ¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ÞÊý¤È¡¢¤ªÌóÂ«¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢´ë¶ÈÍ¶Ã×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¼Ò²ñ´ðÈ×À°È÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤ÇÀÇ¼ý¤ò¤µ¤é¤ËÁýÂç¤µ¤»¡¢»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢»ÔÄ¹¤È¤·¤ÆÂÉ¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï59.68¡ó¤È¡¢4Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÁªµó¤ò9.68¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê»ÔÌ±¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£